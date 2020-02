Mỗi đôla Mỹ ngoài thị trường tự do tăng khoảng 20 đồng, lên 23.280 đồng vào đầu giờ chiều hôm nay (21/2).

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 21/2 tiếp tục leo lên mức cao mới khi niêm yết ở 23.239 đồng mỗi USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch trước. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho hôm nay lần lượt là 22.542 và 23.936 đồng.

Với diễn biến này, tỷ giá USD tự do cũng leo thang. Lúc 14h40 chiều nay, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại TP HCM báo giá bán 23.280 đồng, có nơi lên 23.290 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua. Giá thu gom cũng chạm 23.230 đồng.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Anh Tú.

Sự đi lên của đồng bạc xanh tự do diễn ra từ cuối ngày hôm qua khi các điểm thu đổi liên tục tăng giá bán 10-20 đồng. Tuy nhiên, tỷ giá bán USD tự do hiện vẫn thấp hơn khoảng 25 đồng so với các ngân hàng thương mại. Cụ thể, lúc 14h40, mỗi USD tại Vietcombank niêm yết 23.175 - 23.315 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Tương tự, loạt ngân hàng khác như Techcombank, Eximbank cũng đang bán USD với giá 23.300 - 23.315 đồng.

Theo các chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ, tỷ giá tăng do nhu cầu mua USD cao. "Lượng người đi mua USD mấy ngày qua có nhích lên", chủ điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM cho biết.

Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết, hiện tại thanh khoản ngoại tệ của các ngân hàng trên địa bàn vẫn rất tốt, mọi nhu cầu của doanh nghiệp, người dân đều được đáp ứng đầy đủ. Việc đi lên của tỷ giá chủ yếu do ảnh hưởng từ yếu tố thế giới như đồng USD tăng so với rổ 6 đồng tiền tệ.

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,22% lên 99,812 điểm vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam).

Kể từ ngày 18/2, đồng bạc xanh đã tăng gần 2% so với đồng yen Nhật, đạt mức cao nhất trong gần 10 tháng, và tỷ giá USD đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm so với đồng euro.

Về xu hướng tỷ giá USD/VND trong năm 2020, nhiều chuyên gia cho rằng, có cơ sở để kỳ vọng tỷ giá tiếp tục được điều hành theo cơ chế linh hoạt. Với việc dự trữ ngoại hối cao kỷ lục gần 80 tỷ USD, Ngân hàng Nhà nước sẽ có đủ dụng cụ và nguồn lực để điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đáp ứng cung cầu thị trường.

Lệ Chi