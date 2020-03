Mỗi USD trong ngân hàng ngày 13/3 tăng 45 đồng so với hôm qua, nâng giá bán ra vượt 23.290 đồng.

Lúc 15h hôm nay, biểu tỷ giá mua - bán USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại tăng khá mạnh. So với sáng qua, mức giá bán USD của các nhà băng đều tăng 40-45 đồng.

Cụ thể, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết giá bán USD ở mức 23.150 đồng, trong khi mua vào ở 23.290 đồng, cao hơn lúc mở cửa ngày 20 đồng, còn nếu so với sáng hôm qua, mỗi USD hiện đắt hơn 45 đồng.

Tương tự, mỗi USD tại BIDV chiều nay cũng vọt lên 23.150 - 23.290 đồng, còn VietinBank đặt giá bán USD thấp hơn hai nhà băng trên khi niêm yết quanh 23.278 đồng bán ra và 23.138 đồng mua vào.

Khách hàng giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại ở TP HCM. Ảnh: Anh Tú.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn như ACB và Sacombank đều nâng giá mua USD lên lần lượt 23.160 và 23.155 đồng, còn bán ra là 23.270 và 23.267 đồng, tăng 30-40 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD tại các điểm mua bán ngoại tệ tăng chậm hơn khi ngày hôm nay chỉ tăng 10 đồng, hiện phổ biến mua vào 23.250 đồng và bán ra là 23.320 đồng.

Động thái tăng mạnh của tỷ giá diễn ra cùng chiều với xu hướng của cơ quan điều hành. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt tỷ giá trung tâm ở mức 23.212 đồng, tăng tới 15 đồng so với trước đó. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại ngày 13/3 là 22.516-23.908 đồng.

Theo chia sẻ của một số lãnh đạo ngân hàng, cung cầu USD hiện nay không có nhiều đột biến, thanh khoản của các nhà băng hiện vẫn khá tốt. "Tỷ giá tăng vẫn trong tầm kiểm soát và chưa thực sự biến động mạnh", một lãnh đạo ngân hàng nói.

Trong khi đó, Tiến sĩ Bùi Quang Tín - Trường Đại học Ngân hàng TP HCM phân tích, tỷ giá USD/VND tăng trước hết là chịu sự tác động từ đồng USD trên thị trường quốc tế. Chỉ số Dollar Index hôm qua tăng 1%. Lúc 15h30, giờ Hà Nội, chỉ số đồng bạc xanh tiếp tục tăng 0,04 điểm, lên 97,53 điểm so với phiên trước. Mấy ngày qua, đồng bạc xanh đã tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chủ chốt khác và nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần tới. Do đó, tỷ giá USD/VNd tăng là điều tất yếu.

Ngoài ra, theo ông Tín, mấy ngày qua thị trường chứng khoán trong nước liên tục giảm điểm, giá vàng thì biến động mạnh và đầy rủi ro. Đây có thể là nguyên nhân khiến một số nhà đầu tư thoái lui khỏi hai kênh này và tìm đến USD khiến cầu về USD nhích lên nên đẩy tỷ giá tăng.

Tuy nhiên, về lâu dài, các chuyên gia nhận định, với nguồn dự trữ ngoại hối lớn, chính sách thắt chặt cho vay ngoại tệ và chuyển dần sang mua bán ngoại tệ là những nhân tố giúp tỷ giá USD/VND sẽ dần ổn định và chưa gặp nhiều rủi ro.

