Chị Hoa, tiểu thương tại chợ Gò Vấp (TP HCM) cho biết, nếu trước đây giá trứng sỉ 23.000 đồng 10 quả thì nay tăng lên 27.000 đồng. Do đó, thay vì bán 3.000 đồng một quả chị cũng tăng lên 3.200 - 3.500 đồng. Không chỉ trứng gà, trứng vịt cũng tăng 200 - 300 đồng một quả so với trước đây.

“Thời điểm này nhu cầu tăng cao, trong khi đó nguồn cung không nhiều khiến trứng đội giá. Mặt khác, mùa Trung thu đang cận kề nên nhiều đơn vị đã bắt đầu gom hàng để chế biến bánh”, chị Hoa nói.

Trứng tăng giá mạnh. Ảnh: MH.

Cũng chuyên gom trứng tại miền Tây, chị Loan bán hàng ở chợ Hòa Bình cho biết, 3 tháng trước, giá trứng vịt loại một lấy từ trang trại chỉ từ 1.800 - 2.000 đồng, gà công nghiệp có giá 1.700 - 1.900 đồng một quả, nhưng nay đã tăng 6.000 đồng.

“Để gom hàng ổn định, tôi phải đi đặt cọc trước cho các chủ nuôi gà, vịt tại các trang trại để họ giữ hàng cho mình. Nhiều trang trại cho biết, lượng trứng cung ứng ra thị trường giảm 30% so với năm ngoái vì năm nay họ ít đầu tư do sợ giá trứng đi xuống. Do đó, tới mùa cao điểm Trung thu, giá sản phẩm này có thể vẫn tăng cao”, chị Loan nói.

Trao đổi với VnExpress, bà Phạm Thị Huân, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Ba Huân xác nhận, giá trứng gà đã tăng 2.000 đồng một chục, trứng vịt 1.000 đồng một chục. Nguyên nhân là do nguồn cung khan hiếm, trong khi đó nhu cầu trứng vịt muối cho mùa Trung Thu tăng cao. Song song đó, giá thức ăn tăng khá mạnh đã khiến giá sản phẩm đi lên. “Bị tác động bởi nhiều yếu tố, thực tế giá trứng sẽ còn phải điều chỉnh cao hơn nhưng vì để bình ổn thị trường chúng tôi chỉ điều chỉnh nhỏ giọt”, bà Huân nói.

Cũng xác nhận giá trứng sẽ chính thức điều chỉnh trong 20/6, ông Trương Trí Thiện, Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt cho biết, nếu điều chỉnh đúng giá thực tế thì trứng gia cầm tăng 4.000 - 5.000 đồng một chục. Tuy nhiên vì áp dụng chương trình bình ổn nên công ty chỉ điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo ông Thiện, ngoài các nguyên nhân chính trên thì thời tiết hiện không ổn định, mưa nhiều cũng khiến sản lượng sụt giảm khiến cung không đủ cầu đã tác động lên giá trứng. Cũng nhờ giá trứng tăng, nhiều hộ chăn nuôi đã có lãi tốt hơn so với cùng kỳ.

Thi Hà