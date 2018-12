Jack Ma ví chiến tranh thương mại như đánh bom / Mỹ lại chỉ trích Alibaba bán hàng nhái

Theo báo cáo tài chính mới công bố, đại gia thương mại điện tử Trung Quốc đã đạt doanh thu vượt dự báo trong quý IV/2017, lên 83 tỷ NDT (13,19 tỷ USD). Họ cũng nâng dự báo tăng trưởng 12 tháng, tính đến hết tháng 3 năm nay lên 55-56%.

Tuy vậy, biên lợi nhuận hoạt động chỉ còn 31%, giảm so với 39% cùng kỳ năm trước đó. Nguyên nhân là các khoản đầu tư mạnh tay vào cửa hàng truyền thống và truyền thông kỹ thuật số.

Sau thông tin này, cổ phiếu Alibaba đã giảm 5,9% trên sàn New York. Đây là mức giảm mạnh nhất của mã này kể từ tháng 6/2016. Vốn hóa của Alibaba vì thế cũng bốc hơi 30 tỷ USD.

Alibaba đang đầu tư mạnh tay vào cửa hàng truyền thống. Ảnh: Bloomberg

Giám đốc Tài chính của Alibaba - Maggie Wu cho rằng nhà đầu tư không nên đánh đồng biên lợi nhuận thấp với lợi nhuận thấp, do thị trường vẫn đang tăng trưởng. "Chúng tôi đang làm chiếc bánh to ra. Bạn thích 60% của một quả táo hay 40% của quả dưa hấu hơn?", bà nói.

Alibaba cũng thông báo sẽ mua 33% Ant Financial - nhằm dọn đường cho việc IPO của hãng thanh toán này. Họ chưa từng nắm cổ phần trong Alipay (thuộc Ant Financial), kể từ khi ông chủ Jack Ma tách riêng mảng này năm 2011.

Gần đây, Ant Financial đã có hàng loạt bước lùi. Việc mở rộng sang Mỹ đổ bể khi thương vụ mua MoneyGram International bị giới chức Mỹ chặn lại. Còn tại Trung Quốc, họ ngày càng bị giới chức kiểm soát chặt và bị đối thủ Tencent cạnh tranh gay gắt.

Ant Financial trước đây có tên Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group. Họ điều hành ứng dụng thanh toán Alipay, nhiều quỹ tiền tệ, đồng thời có mảng đánh giá tín dụng riêng. Cũng như Alibaba, Ant Financial có trụ sở tại Hàng Châu.

Từng có vị thế thống trị tại Trung Quốc, thị phần thanh toán trực tuyến của hãng này tại đây hiện chỉ còn 54%, do sự nổi lên của WeChat (thuộc Tencent), hãng nghiên cứu Analysys International cho biết.

Hà Thu (theo Bloomberg)