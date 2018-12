Y tế đẩy CPI tháng 3 tăng mạnh

Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 1,89% so với cùng kỳ và tăng 1,33% so với cuối năm ngoái. Như vậy, CPI bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,41% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính khiến CPI tăng là việc điều chỉnh giá xăng cũng như nhóm lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng. Cụ thể, giá xăng tăng 1.190 đồng một lít, dầu diezen tăng 290 đồng dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 3,83% so với tháng trước, góp phần tăng CPI chung khoảng 0,16%.

Chỉ số giá nhóm lương thực tăng 1,11% do các thương lái thu gom lúa gạo thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký. Bên cạnh đó, tác động của khô hạn ở miền Trung và Tây Nguyên và xâm nhập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đẩy giá lúa gạo trên thị trường tăng. Tuy nhiên, việc này mới gây tác động về mặt tâm lý nên cân đối cung-cầu không xảy ra hiện tượng chênh lệch lớn. Trong thời gian tới nguồn cung gạo thế giới tiếp tục tăng trong khi một số nước đang tạm hoãn kế hoạch nhập khẩu như Indonesia, Philippines nên giá xuất khẩu gạo khó tăng cao được.

Giá vật liệu nhà ở tăng 1,64% chủ yếu do mặt hàng sắt thép. Đầu tháng 3, Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu, theo đó giá bán trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 1.600 đồng một kg. Bên cạnh đó, nhu cầu xây dựng tăng nên giá các mặt hàng vật liệu đều tăng nhẹ. Ngoài ra, giá gas cũng tăng 2,61%, giá dịch vụ y tế tăng 0,47%.

