Khách sạn Việt Nam thu 15 tỷ USD một năm / Giá phòng khách sạn TP HCM thấp kỷ lục

Trong quý III/2016, công suất cho thuê phòng khách sạn tại TP HCM đạt 65%, tăng một điểm phần trăm theo quý và 3 điểm phần trăm theo năm. Mặc dù giá thuê phòng trung bình toàn thị trường tăng khá cao (9%) so với 12 tháng qua nhưng xét theo quý lại giảm 2% do giá thuê trung bình của 5 sao giảm nhẹ so với quý trước.

Đây là quý đánh dấu giai đoạn khởi sắc trở lại của thị trường khách sạn TP HCM. Trước đó, giá phòng khách sạn nhiều quý liền rớt giá mạnh, thậm chí rơi xuống mức thấp kỷ lục 4-5 năm liền.

Nguyên nhân giá phòng khách sạn quý III/2016 tăng so với 12 tháng qua, theo đơn vị này, nhờ lượng khách quốc tế đến TP HCM tăng mạnh trong mùa mưa. Trong tháng 8/2016, TP HCM đón hơn 3,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26,5% theo năm và chiếm 49% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Tổng nguồn cung khách sạn hiện nay đạt hơn 15.400 phòng từ 125 dự án, ổn định theo quý và tăng 8% theo năm. Savills dự báo, từ quý IV/2016 đến năm 2018, hơn 2.800 phòng từ 14 dự án khách sạn dự kiến sẽ gia nhập thị trường TP HCM.

Vũ Lê