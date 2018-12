Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá heo hơi tại các trại khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh đang có xu hướng giảm mạnh.

Giá heo hơi xuất bán tại trại chăn nuôi của các doanh nghiệp quy mô lớn dao động mức 48.000 – 50.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg so với đầu tháng 10. Còn giá tại một số địa phương như TP HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang... còn quanh 50.000 đồng một kg. Giá xuất bán tại các trại chăn nuôi ở miền Bắc giảm còn 44.000 - 47.000 đồng một kg.

Đàn lợn được nuôi chờ bán.

Cũng cùng xu hướng đó, ở các chợ bán lẻ ở TP HCM, giá thịt heo giảm 1.000-5.000 đồng so với trước đó. Thịt ba chỉ thay vì 105.000 đồng một kg đã xuống còn 100.000 đồng, chân giò cũng giảm thêm 5.000 đồng còn 90.000 đồng. Riêng các loại nội tạng heo và sườn non giá vẫn được giữ nguyên.

Tại chợ đầu mối TP HCM, giá heo mảnh đang dao động quanh mức 48.000 - 60.000 đồng một kg, giảm 3.000 - 10.000 đồng một kg so với đầu tháng.

Theo giới kinh doanh, tình hình dịch bệnh trên heo ở Trung Quốc gia tăng khiến người chăn nuôi Việt Nam lo ngại dịch nên bán sớm. Do đó, nguồn cung dồi dào, chưa kể, tâm lý người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt heo cũng khiến giá bán hạ nhiệt.

Hồng Châu