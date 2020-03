Từ 1/4, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng giảm 69.000 đồng, xuống còn 277.000 đồng.

Đầu tháng 4, người dùng tiết kiệm được 5.750 đồng cho mỗi kg gas (69.000 đồng một bình 12 kg) so với tháng 3, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) khi mua tại các điểm bán lẻ ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá gas hạ nhiệt và đợt lao dốc này kéo giá bán lẻ xuống xấp xỉ với giai đoạn cuối 2015 đầu năm 2016. Trong các tháng 2, 3 và 4/2020, giá nhiên liệu này hạ tổng cộng 9.000 đồng mỗi kg, tương đương mức giảm 108.000 đồng mỗi bình 12 kg.

Giá gas tháng 4 điều chỉnh là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu chỉ còn 235 USD một tấn, giảm 220 USD so với tháng trước. Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.

Trung Tín