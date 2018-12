Bất động sản lộ diện nhiều dấu hiệu giảm tốc / Sức mua căn hộ TP HCM giảm gần 30% sau vụ cháy Carina

Theo báo cáo thị trường căn hộ bán tại TP HCM quý II/2018 do CBRE Việt Nam công bố, nhiều dự án có vị trí đắc địa tại quận 2 kế cận quận 1, Thủ Thiêm, Bình Thạnh giáp hoặc cách khu trung tâm chỉ một bờ sông Sài Gòn đang có giá chào bán tăng cao.

Một số trường hợp giá bán gần đây vượt đỉnh của địa bàn dự án tọa lạc. Hiện tượng tăng giá này đang đi ngược chiều với xu hướng thanh khoản đang sụt giảm do ảnh hưởng sau vụ cháy chung cư Carina.

Nhóm các dự án có giá bán tăng mạnh theo khảo sát của đơn vị này gồm: Sunwah Pearl (Bình Thạnh) tăng giá 10-15% so với giai đoạn đầu chào bán. Palm Heights (quận 2) và New City (Thủ Thiêm) tăng giá 20% so với các lần mở bán trước đó. Trong khi đó, Impire City dự án có vị trí gần hầm vượt sông Sài Gòn, cách quận 1 vài phút di chuyển, có giá bán giai đoạn sau tăng ít nhất 25% so với giai đoạn trước.

Trong khi đó, dữ liệu thị trường của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam cho thấy, mức giá chào bán căn hộ ở khu trung tâm TP HCM có xu hướng đi lên nhưng chỉ tăng ở biên độ hẹp. Đơn vị này cho biết, các dự án có vị trí nằm trong khu trung tâm hoặc kế cận khu CBD (Central Business District) của thành phố, được phát triển bởi các chủ đầu tư có thương hiệu với tiến độ xây dựng nhanh, giá căn hộ tăng không quá 5% trong các giai đoạn chào bán kế tiếp.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Khảo sát của VnExpress, việc các dự án tại khu trung tâm hoặc kế cận quận 1, TP HCM gồm các quận 2, 4, Bình Thạnh và khu Thủ Thiêm đang ghi nhận giá căn hộ tiệm cận vùng đỉnh 70-80 triệu đồng mỗi m2. Trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp có tham vọng tung ra dòng sản phẩm căn hộ hạng sang tại các khu vực này, dự kiến mức giá bán vượt trên mốc 4.000 USD mỗi m2 và lập đỉnh mới 7.000 USD mỗi m2.

Tổng giám đốc JLL Việt Nam, Stephen Wyatt cho biết, hiện nay nguồn cung căn hộ (mới và cũ cũng như sắp bàn giao) tại TP HCM khá lớn nhưng đa phần rơi vào các vị trí cách xa trung tâm. Trong khi đó, các dự án tọa lạc tại vị trí tốt, được mệnh danh là đất vàng, rổ hàng hiện tại và trong tương lai không có nhiều sự lựa chọn. Do đó, căn hộ có vị trí đắc địa nằm kế cận khu vực CBD tăng giá là điều dễ hiểu.

Mặt khác, theo ông Stephen Wyatt, các dự án chung cư thường được mở bán theo nhiều giai đoạn, từng tháp hoặc tầng. Thông thường chủ đầu tư giữ lại các tháp và tầng có vị trí đẹp, view tốt để mở bán ở những đợt sau cùng với mức giá tốt hơn. Đây cũng là lý do khiến cho giá bán sau cao hơn giá lần đầu tiên tung sản phẩm ra thị trường.

Chuyên gia này phân tích, hiện nay tâm lý đầu cơ và mua cho thuê ở thị trường cao cấp ở khu vực trung tâm đang giảm dần. Thay vào đó, tâm lý mua để ở đang gia tăng trở lại. Nhu cầu mua để ở thường tăng cao khi dự án có tiến độ xây dựng tốt, bàn giao đúng tiến độ, chất lượng xây dựng theo đúng yêu cầu đề ra. Đây là một trong những động lực thúc đẩy tăng giá căn hộ ở giai đoạn cuối, sắp về đích.

Vũ Lê