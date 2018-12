Mỹ chính thức tăng thuế chống bán phá giá tôm Việt / Mỹ chuộng nghêu, sò Việt Nam hơn hàng Trung Quốc

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tháng 8 kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 156,4 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu mặt hàng này đạt 1,08 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Hiện Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra đứng đầu với giá trị 8 tháng đạt 254,5 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá nhập khẩu cá tra phile tươi của Mỹ trong những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao, dao động từ 6 đến trên 7 USD một kg. Đây là mức giá cao nhất trong 2 năm trở lại đây.

Trong khi thị trường Mỹ tăng mạnh thì kim ngạch xuất cá tra sang thị trường EU trong 8 tháng đạt 177,3 triệu USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2015. EU hiện là thị trường nhập khẩu đứng thứ 2 chiếm 16,4% tỷ trọng. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đang có dấu hiệu giảm dần trong thời gian gần đây. Giá nhập khẩu trung bình mặt hàng này của EU quanh mức 2-2,2 euro một kg, mức giá này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 nhưng lại cao hơn giá của năm 2014.

Hồng Châu