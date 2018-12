Xăng tiếp tục tăng giá 240 đồng một lít / Giá thép và xăng đẩy CPI tháng 4 tăng

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5. Theo đó, CPI tháng 5 tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 2,28% so với cùng kỳ. Tính gộp dồn 5 tháng, CPI tăng 1,88% so với cuối năm 2015.

Như vậy, so với cùng kỳ 5 năm qua, CPI tháng 5 năm nay có mức tăng cao nhất. Đây cũng là tháng thứ 8 liên tiếp chỉ số giá đi lên.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, nhóm giao thông, nhà ở và vật liệu có mức tăng cao nhất. Cụ thể, giá xăng tăng 640 đồng mỗi lít, dầu diesel tăng 1.150 đồng vào các ngày 20/4 và ngày 5/5. Điều này dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 5,15% so với tháng trước, góp phần đẩy CPI chung tăng khoảng 0,21%.

Không chỉ vậy, giá gas cũng tăng 2,44% do các doanh nghiệp tăng 5.000 đồng mỗi bình 12 kg từ đầu tháng 5. Tương tự, giá dịch vụ bảo hiểm y tế tăng 4,72% do điều chỉnh lương cơ sở từ 1,15 triệu đồng một tháng lên 1,21 triệu đồng từ 1/5.

Chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,68% và tăng ở hai kỳ đầu của tháng do thương lái thu gom lúa gạo thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký và tác động của khô hạn, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngân Hà