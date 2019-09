An Giang Cá heo nước ngọt tự nhiên năm nay chưa có do nước lũ về muộn, nên cá nuôi đang có giá 450.000 đồng một kg.

Cá heo nuôi vụ hè ở An Giang bắt đầu có từ giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 9 là hết hàng. Tại TP HCM, cá heo nuôi loại 30 con một kg được các cửa hàng nhập về bán với giá 410.000 - 450.000 đồng một kg. Hiện, lượng cung ứng ra thị trường khá ít, chỉ khoảng 1-3 tạ một tuần.

Chị Hương, chủ cửa hàng thủy hải sản ở quận 7 cho biết, cả tuần nay cá heo khan hàng, chị phải "săn" các hộ nuôi ở An Giang mới gom được 1,1 tạ cá. "Đây là đợt cuối của mùa vụ cá nuôi nên hàng rất hiếm. Nếu cách đây nửa tháng tôi bán giá 330.000 đồng một kg thì nay giá nhập vào đã cao hơn cả giá bán nên phải bán cho khách lẻ với giá 410.000 đồng và khách sỉ là 370.000 đồng một kg", chị Hương nói và cho rằng, dù mới nhập về nhưng lượng hàng đặt mua đã chiếm 60%.

Một kg cá heo khoảng 30 con.

Cũng gom được khoảng 20 kg cá heo, chị Hoa, ở quận 8 cho biết, không đủ hàng để bán cho khách vì đã cuối vụ. "Tôi đăng bán chỉ trong một tiếng đồng hồ nhưng đã hết sạch 20 kg. Dù là cá nuôi nhưng vì loại này diện tích nuôi không nhiều nên giá đắt đỏ. Mỗi kg cá tôi bán với giá 450.000 đồng", chị Hoa nói và cho biết loại cá này được ưa chuộng vì thịt béo và thơm ngon. Người tiêu dùng đa phần mua về để kho tiêu hoặc nấu canh chua bông điên điển.

Lãnh đạo Phòng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Phú (An Giang) cho biết, dù cá heo là giống mang lại giá trị kinh tế cao nhưng tại huyện lượng hộ nuôi không nhiều. Đây là loại vật nuôi mới nên nông dân cần phải nắm vững kỹ thuật, tìm hiểu kỹ các đặc tính của loại cá này để tránh tình trạng thua lỗ do chi phí con giống và thức ăn cao.

Ngoài cá nuôi, theo lãnh đạo này, tại huyện còn có cả cá heo tự nhiên. Chúng thường xuất hiện nhiều vào mùa nước nổi (khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch). Tuy nhiên, năm nay lũ về muộn nên tới nay cá heo tự nhiên vẫn còn ít. Giá bán của cá heo tự nhiên dao động 110.000 - 150.000 đồng một kg, còn cá heo nuôi 30.000.-.35.000 đồng một kg.

Theo các hộ nuôi tại huyện An Phú (An Giang), thời gian nuôi cá heo khoảng 7-8 tháng mới cho thu hoạch. Cá này thường nuôi ở trong lồng bè, kỹ thuật nuôi không khó nhưng muốn đạt năng suất cao phải nắm vững kỹ thuật cũng như tập quán sinh sống của cá. Để cá heo phát triển tốt, lồng bè phải được đặt những nơi nước sạch và có dòng chảy mạnh. Thức ăn chủ yếu cho cá heo là cá xay nhuyễn hoặc thức ăn viên có kích thước nhỏ. Ngoài ra, trong quá trình chăn nuôi phải thường xuyên thăm bè, vệ sinh khu vực nuôi để phát hiện kịp thời các bệnh trên cá như: xuất huyết, ăn không tiêu...

Còn với cá heo tự nhiên, khi vào mùa nước nổi, người dân thường đánh bắt bằng cách đặt dớn, đặt lợp, giăng lưới... Khi bắt lên khỏi mặt nước, cá heo nước ngọt kêu nghe éc éc giống như tiếng heo nên gọi là cá heo.

Hồng Châu