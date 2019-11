The Eden City gồm 525 căn nhà phố vườn, shophouse và căn hộ chung cư nằm trên đường ĐH 619 và đường ĐT 749, cách trung tâm hành chính thị xã Bến Cát 4km. Dự án được bao quanh bởi 13 khu công nghiệp lớn của Bến Cát, Bàu Bàng và liên kết trực tiếp với quốc lộ 13 cũng như hệ thống giao thông xuyên suốt đến các đô thị lớn như TP HCM, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) hay thành phố Đồng Xoài (Bình Phước).

Khu vực này còn thu hút sự chú ý khi mới đây tuyến cao tốc Đức Hòa (Long An) - Chơn Thành (Bình Phước) và cao tốc Thủ Đức - Mộc Bài (Tây Ninh) có thông tin chuẩn bị triển khai. Bên cạnh đó, khu vực này còn có sẵn các tiện ích như chợ Long Nguyên, chợ Bến Cát, trung tâm hội nghị triển lãm Bến Cát, bệnh viện Mỹ Phước, hệ thống siêu thị, cửa hàng điện máy cho thấy Bàu Bàng nên tốc độ phát triển nhanh chóng.

Vừa xác nhận đặt chỗ hai sản phẩm đất nền tại The Eden City cách đây vài hôm, chị Lan Anh (TP HCM) cho biết chị không đắn đo khi lựa chọn đầu tư vào dự án này. Theo chị, vị trí cách trung tâm thị xã Bến Cát chỉ khoảng 4km nhưng giá bán dự án thấp hơn so với mặt bằng chung của khu vực khoảng 40%.

"The Eden City có nhiều lợi thế như nằm trên hành lang phát triển kinh tế, đô thị Bến Cát - Bàu Bàng, gần nhiều khu công nghiệp lớn như Protrade Singapore, Rạch Bắp, Bàu Bàng và cả trường Đại học Quốc tế Việt Đức đang chuẩn bị đi vào hoạt động tại đây", chị Lan Anh nói.

Phối cảnh tổng thể dự án The Eden City.

Giống như chị Lan Anh, anh Quốc Thái (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết anh rất vui sau khi đặt giữ chỗ 3 lô đất The Eden City. Bởi dự án đã có pháp lý và hạ tầng hoàn chỉnh và mức giá thuộc loại hấp dẫn tại thị trường Bình Dương.

Mua đất nền The Eden City vào thời điểm này, anh Thái có cơ hội thưởng 5 căn nhà tại dự án và nhận ngay 1.000 USD. Anh Thái chia sẻ, Bàu Bàng và Bến Cát là hai khu vực đang phát triển năng động nhất tại Bình Dương, nhất là về công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Với khoảng 10.000ha diện tích khu công nghiệp đã và đang phát triển, sắp tới các nhà máy tại đây sẽ thu hút hàng chục ngàn lao động, kỹ sư, chuyên gia đến làm việc kéo theo nhu cầu nhà ở tăng lên.

Chủ đầu tư, Công ty cổ phần Cao su Tài Lộc công bố dự án khu đô thị The Eden City với mức giá từ 540 triệu đồng một nền, tiến độ thanh toán kéo dài đến 9 tháng. Sau hơn hai tuần ra mắt, doanh nghiệp cho có gần 300 sản phẩm đất nền đã được khách hàng đăng ký giữ chỗ. Ngoài lực lượng lao động nhập cư, một phần trong số này là nhà đầu tư đến từ TP HCM và các địa phương khác tranh thủ gom đất để chờ giá lên kiếm lời.

Từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường bất động sản Bình Dương cho thấy những tín hiệu tích cực, mặt bằng giá đất bắt đầu nhích dần lên. Tại thị xã Dĩ An, các dự án đất nền ngay trung tâm tăng gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Các dự án căn hộ mới tung ra thị trường cũng có giá bán thấp nhất từ 1,3 tỷ đồng một căn. Ở khu vực phía Bắc của Bình Dương như thị xã Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên, giá đất trung bình đang giao dịch cũng tăng trung bình 30% so với cách đây một năm.

Một tuyến đường ở khu trung tâm Bàu Bàng. Ảnh: Mai Khôi.

Theo các chuyên gia, đất Bình Dương tăng giá bên cạnh yếu tố hạ tầng phát triển, tốc độ đô thị hóa cao còn do địa phương thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp FDI. Theo thống kê, Bình Dương hiện có 2,3 triệu người, khoảng hơn một nửa là lao động nhập cư, chuyên gia nước ngoài.

"Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, các doanh nghiệp bất động sản rất khó làm được những dư án giá rẻ, phần lớn đều tập trung ở những khu vực thị trường bất động sản mới bắt đầu phát triển như Bến Cát, Bàu Bàng nhưng cũng nhanh chóng cháy hàng", đại diện chủ đầu tư dự án The Eden City nói.

Thành Dương