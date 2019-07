Từ khâu phân tích nhu cầu, tư vấn, nộp hồ sơ bảo hiểm, theo dõi, phát hành hợp đồng đến bồi thường bảo hiểm... đều thực hiện trực tuyến.

FWD là gương mặt mới gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam từ năm 2016 nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu trên thị trường về áp dụng công nghệ giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất khi tham gia bảo hiểm.

Đến nay, toàn bộ trải nghiệm của khách hàng với FWD đã được số hóa. Từ khâu phân tích nhu cầu, tư vấn, minh họa hợp đồng bảo hiểm, nộp hồ sơ bảo hiểm, theo dõi và phát hành hợp đồng đến bồi thường bảo hiểm đều thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường loại bỏ hợp đồng bảo hiểm in giấy truyền thống và phát hành hợp đồng bảo hiểm điện tử tới toàn bộ khách hàng.

Mọi hoạt động của FWD đều thực hiện trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Công nghệ cũng giúp FWD thay đổi cách thiết kế sản phẩm và phát triển kênh bán hàng trực tuyến. Chẳng hạn, với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "FWD Đón đầu thay đổi", khách hàng ở Việt Nam có thể trải nghiệm giải pháp rút tiền trực tuyến 24/7. Khách hàng có thể truy cập thông tin tài khoản hợp đồng bảo hiểm mọi lúc mọi nơi và rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm một cách nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản trên các thiết bị có kết nối Internet.

Trước đây, doanh nghiệp cũng đã tiên phong giới thiệu thành công sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư "FWD Sống khỏe" trên trang thương mại điện tử Tiki. Qua đó khách hàng có thể chủ động trải nghiệm tham gia bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến, từ khâu tìm hiểu sản phẩm, kê khai thông tin, thẩm định, đóng phí đến nhận hợp đồng bảo hiểm điện tử.

Gần đây nhất, FWD cũng là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công hợp đồng bảo hiểm điện tử tới toàn bộ khách hàng và ngưng phát hành hợp đồng in giấy truyền thống. Ngoài trải nghiệm số hóa khi nhận hợp đồng bảo hiểm trực tuyến, khách hàng còn có thể truy cập cổng thông tin điện tử tại bất kỳ thời điểm nào để theo dõi, lưu về hoặc in hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm điện tử có chữ ký điện tử của FWD mang đầy đủ giá trị pháp lý như hợp đồng in và đóng dấu truyền thống.

Nhằm giúp khách hàng làm quen dần với hình thức hợp đồng mới mẻ này, bên cạnh hợp đồng bảo hiểm điện tử, khách hàng vẫn sẽ nhận bản in giấy chứng nhận bảo hiểm và các hướng dẫn cần thiết để có thể truy xuất và kiểm tra hợp đồng bảo hiểm tại bất kỳ thời điểm nào.

FWD là công ty bảo hiểm nhân thọ đi đầu về ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Việc triển khai ứng dụng số giúp khách hàng chủ động và nhanh chóng nhận bộ hợp đồng bảo hiểm. Thay vì trước đây phải mất khoảng 5 ngày từ thời điểm FWD thông báo chấp thuận bảo hiểm thì nay, khách hàng có thể nhận hợp đồng bảo hiểm ngay khi nhận tin nhắn điện thoại hoặc email thông báo từ FWD.

Nhờ việc đầu tư công nghệ xuyên suốt và đồng bộ trong mọi hoạt động, FWD nhanh chóng tạo những đột phá mới trên thị trường. Chính khách hàng và thị trường bảo hiểm Việt Nam đang hưởng những tiện ích mới, những trải nghiệm khác biệt từ cách làm đầu tư bài bản và toàn diện. Đó cũng chính là lý do công ty được công nhận là "Công ty bảo hiểm số hóa hàng đầu Việt Nam" tại giải thưởng Rồng Vàng tổ chức vào đầu năm 2019.

Minh Anh