Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) vừa khởi động dự án "Cho em vui đến trường" tại Điện Biên và Tiền Giang. Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức trong quy mô dự án kéo dài 3 năm này.

Năm 2017 đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Fuji Xerox Việt Nam và SC thông qua việc cung cấp sách truyện được in bằng công nghệ in của Fuji Xerox nhằm rút ngắn khoảng cách giáo dục ở những địa phương còn nhiều khó khăn tại Việt Nam. Dự án là một phần trong chương trình hoạt động xã hội của Fuji Xerox nhằm hỗ trợ giáo dục cho 100.000 trẻ em đến năm 2023 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng việc cung cấp các tài liệu học tập.

Nhiều trẻ em vùng cao được hỗ trợ sách miễn phí.

Tại Fuji Xerox, trách nhiệm và cam kết giải quyết các vấn đề xã hội luôn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của công ty nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương. Năm 2017, dự án "Cho em vui đến trường" thực hiện cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tiếp cận với 2.000 trẻ em ở vùng nông thôn miền Bắc và miền Trung Việt Nam, cung cấp 5.500 đầu sách được in bằng máy in màu đa chức năng của Fuji Xerox.

Bắt đầu từ tỉnh Yên Bái và Quảng Nam, đơn vị tổ chức đã mở rộng dự án này đến Điện Biên và Tiền Giang. Trong đó, Điện Biên là một trong những địa phương có số lượng người dân tộc thiểu số nhiều và việc tiếp cận với giáo dục còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo điều tra theo cụm đa chỉ số (Multiple Indicator Cluster Survey) thực hiện bởi UNICEF, năm 2012, tỷ lệ biết chữ của trẻ em 10 tuổi ở nhóm dân tộc thiểu số là 13% trong khi tỷ lệ biết chữ của các em cùng tuổi người Kinh là 84%.

Năm 2018, nhằm tiếp tục hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc và vốn từ vựng tiếng Việt của trẻ từ 3 đến 6 tuổi, Fuji Xerox Việt Nam đã trao tặng 6.500 đầu sách cho 2.500 trẻ ở những khu vực xa xôi, hẻo lánh này. Nội dung sách được cung cấp bởi SC, biên dịch và hiệu đính bởi SC và Fuji Xerox Việt Nam và được in bằng công nghệ in đa chức năng của Fuji Xerox tại Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo D2 (In D2) - một trong những đối tác in ấn của Fuji Xerox. Đây cũng là lần đầu tiên dự án nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ In D2, đem lại những đầu sách được in với chất lượng cao và góp phần vào sự thành công của dự án.

Hơn 30 nhân viên Fuji Xerox Việt Nam dành một ngày làm việc để tham gia buổi lễ trao tặng sách với gần 200 em học sinh và giáo viên, cùng nhau đọc sách và tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích.

Bộ sách gồm 11 đầu truyện khác nhau, được thiết kế trực quan sinh động và mang tính tương tác cao, xoay quanh các chủ đề về bảo vệ môi trường, tình bạn, giúp các em nhận biết về sự đa dạng của thế giới xung quanh cũng như các bài học đạo đức, thích hợp cho lứa tuổi mầm non và tiểu học. Sách được phân bổ tại thư viện hơn 20 trường mầm non và tiểu học, giúp các em nhỏ, giáo viên, cha mẹ và gia đình được tiếp cận sách dễ dàng.

Bà Lê Thị Thùy Dương, đại diện Tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết, trẻ em ở vùng thấp, thậm chí thành thị cũng còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với sách giống như trẻ vùng cao. Thông qua dự án "Cho em vui đến trường", việc phát triển bộ sách truyện cho học sinh mầm non và tiểu học sẽ được nhân rộng và nhiều trẻ em sẽ được hưởng lợi.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fuji Xerox Việt Nam trên hành trình thực hiện dự án vì cộng đồng 'Cho em vui đến trường' nhằm mang đến niềm vui trong học tập cho nhiều trẻ em hơn nữa trên dải đất Việt Nam", bà Dương nói.

Thông qua dự án "Cho em vui đến trường", nhiều trẻ em được tiếp cận với giáo dục.

Fuji Xerox Việt Nam trực thuộc tập đoàn Fuji Xerox - liên doanh giữa Fujiflim Holdings (Nhật Bản) và tập đoàn Xerox (Mỹ). Fuji Xerox Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài liệu và truyền thông, cung cấp các giải pháp và dịch vụ, giúp khách hàng giải quyết những thách thức về kinh doanh.

Nền tảng cho các giải pháp và dịch vụ của Fuji Xerox Việt Nam là các loại máy in cá nhân, máy in công nghiệp và thiết bị máy in đa chức năng tối ưu được phát triển, sản xuất và phân phối trên khắp thế giới. Cùng với các giải pháp điện toán đám mây và giải pháp di động, Fuji Xerox xây dựng một môi trường làm việc cho phép khách hàng truy cập đúng thông tin, đúng lúc và đúng cách - qua đó đóng góp vào việc quản lý thông tin của doanh nghiệp.

Fuji Xerox Việt Nam liên tục dẫn đầu thị phần máy A3 đa chức năng trong 5 năm liên tục (2013-2017) và đứng đầu trong thị phần máy A3 đa chức năng màu trong vòng 10 năm liên tục (2008-2017).

Dự án trao tặng tài liệu học tập của Fuji Xerox hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giáo dục cho 100.000 trẻ em đến năm 2023 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng việc trao tặng các tài liệu học tập. Thông qua việc kêu gọi sự tham gia của nhiều đối tác khác nhau, dự án này đã thiết lập một chương trình hoạt động xã hội mang nhiều ý nghĩa nhằm hỗ trợ giáo dục tại các nước đang phát triển. Fuji Xerox chịu trách nhiệm quản lý chính cho dự án này.

Cùng với việc sử dụng công nghệ in tiên tiến, Fuji Xerox đã tìm ra những doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ có cùng ý tưởng để cùng nhau thu hẹp những khoảng cách về giáo dục. Dự án trao tặng sách được bắt đầu từ Philippines năm 2014, và lan rộng đến Thái Lan, Myanmar. Năm 2017, Việt Nam là nước thứ 4 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp bước hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua dự án hỗ trợ giáo dục này.

Trong khi đó, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức phi chính phủ hoạt động vì trẻ em lớn nhất trên thế giới. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã triển khai các chương trình về giáo dục, sức khỏe và dinh dưỡng; bảo vệ, quản trị quyền trẻ em, giảm nghèo, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp.

(Nguồn: Fuji Xerox Việt Nam)