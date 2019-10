Doanh nghiệp muốn tạo ra xu hướng đầu tư mới thông qua loại hình quà tặng nghỉ dưỡng và sinh lời là Vacation Plus

Bà Nguyễn Ngọc Hoa - Phó giám đốc FLC Holiday cho biết, sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ thông minh - Vacation Plus dựa trên những khảo sát, đánh giá nhu cầu của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động, công ty bổ sung thêm tính năng đầu tư, mang đến cho chủ sở hữu kỳ nghỉ cơ hội sinh lời từ các quần thể nghỉ dưỡng trong tương lai của Tập đoàn FLC.

Các sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ của FLC Holiday đem đến lợi ích kép: đầu tư và nghỉ dưỡng cho các gia đình yêu thích du lịch, có nhu cầu đầu tư và hưởng thụ cuộc sống bằng những kỳ nghỉ dưỡng cao cấp.

Vacation Plus là sản phẩm đầu tư cho tương lai nhưng được hưởng lợi ngay từ hiện tại. Theo đó, với khoản ngân sách không quá lớn, tương đương 2-3 chuyến du lịch thông thường, khách hàng sẽ trở thành chủ sở hữu của thẻ Vacation Plus. Với tấm thẻ này, chủ thẻ sẽ hưởng lợi nhuận đầu tư hàng năm trong 2 năm đầu, áp dụng tại khách sạn The Coastal Hill. Từ năm thứ 3, chủ sở hữu được lựa chọn nghỉ dưỡng tại đây và quyền trao đổi tại tất cả các quần thể khác của Tập đoàn FLC, hoặc tiếp tục nhận lợi nhuận như 2 năm đầu.

Toàn cảnh dự án The Coastal Hill.

Bên cạnh đó, sau khi kích hoạt và trở thành thành viên chính thức của FLC Holiday, chủ sở hữu thẻ Vacation Plus sẽ được hưởng toàn bộ đặc quyền nghỉ dưỡng như các thành viên khác ở tất cả các quần thể cao cấp của Tập đoàn FLC, cũng như lựa chọn trong 4.300 khách sạn, resort hạng sang thuộc RCI - Mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới - tổ chức mà FLC Holiday đã gia nhập từ năm 2018.

"Vacation Plus là một món quà thay lời tri ân mà FLC Holiday muốn gửi tới cộng đồng yêu du lịch tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Tập đoàn FLC", vị đại diện FLC nói.

Vacation Plus là một sản phẩm đầu tư với ngân sách hợp lý, khả năng sinh lời cao với tiềm năng tăng giá lên tới 150% sau 2 năm, khả năng thanh khoản cao thông qua Sàn giao dịch kỳ nghỉ của FLC Holiday, các chuyên gia bất động sản chia sẻ.

The Coastal Hill là được đánh giá là tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quy mô lớn nhất miền Trung, với 1.500 phòng, nằm trải dài 1km dọc bãi biển đẹp nhất Quy Nhơn.

Dự án được xây dựng để đáp ứng cùng lúc 7 tiêu chuẩn xanh cao nhất của hệ tiêu chuẩn Công trình xanh LEED (Mỹ) và Lotus (Việt Nam). Khách sạn thừa hưởng hệ tiện ích đẳng cấp của quần thể FLC Quy Nhơn, trong đó nổi bật là không gian biển nhân tạo rộng lớn bao trùm trước mặt 4 tòa khách sạn.

Quỳnh Hương