Nghỉ dưỡng kết hợp điều dưỡng trong hệ thống resort

Bất động sản nghỉ dưỡng là khái niệm không xa lạ với giới đầu tư hiện nay, nhưng mô hình này kết hợp điều dưỡng sức khỏe lại mang đến giá trị khác và mở ra cơ hội đầu tư mới.

Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, cách xây dựng này giống với Singapore, là quốc gia nổi tiếng trong giải pháp đô thị xanh với các khu rừng trong thành phố. Giải pháp phủ xanh trong từng dự án không mới nhưng kết hợp giải pháp về điều dưỡng sức khỏe trong chính những căn hộ lại là điều còn hiếm dự án áp dụng.

Một ví dụ so sánh, nếu như các hệ thống bể bơi trong nhà và ngoài trời của công trình hạng sang hiện nay vẫn đang áp dụng cách thông thường sử dụng hóa chất tẩy nước hoặc dùng điện phân muối cho nước. Thì hệ thống bể bơi nước khoáng tự nhiên mà Flamingo Cát Bà Resort sử dụng được coi là một bước tiến trong việc chăm sóc sức khỏe của cư dân, khách du lịch.

Nghiên cứu được công bố trên tờ Evidence Based Complementary and Alternative Medicine (Y học thay thế và bổ sung) đã tìm thấy việc tiêu thụ nước khoáng giàu bicarbonate giúp kiểm soát đường huyết. Bởi khoáng chất là một nhóm các chất không sinh năng lượng có vai trò quan trọng với cơ thể giúp điều hòa hệ tim mạch, tuần hoàn máu, tiêu hóa. Vì vậy, khi cơ thể tiếp thu nguồn khoáng này sẽ hoạt huyết, điều hòa sức khỏe sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bể bơi khoáng vô cực trên cao dự án Flamingo Cát Bà Resort – Hotline dự án: 0888.938.999.

Flamingo nhân rộng mô hình điều dưỡng Onsen trong toàn bộ hệ thống resort của tập đoàn

Theo Flamingo, tập đoàn theo đuổi phát triển những công trình xanh kết hợp với những tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện đại trên thế giới. Mở đầu là dự án Flamingo Đại Lải Resort với mật độ xây dựng thấp chỉ 9%, toàn bộ diện tích còn lại dành cho cảnh quan thiên nhiên, cây cối và mặt nước.

Đại diện dự án cho biết, Flamingo Đại Lải có Seva Wellness & Beauty Destination (Seva Spa) là tổ hợp spa đạt chuẩn quốc tế lần đầu xuất hiện tại Việt Nam được phát triển lần đầu tiên tại đây và được nhân rộng sang hệ thống Flamingo Cát Bà Resort.

Để xây dựng một Spa chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế tại Cát Bà, tập đoàn đã hợp tác cùng một trong tám chuyên gia của Nhật Bản về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để thực thi điểm nhấn của dự án.

Seva Spa được chủ đầu tư dự án ví như một ốc đảo nghỉ dưỡng riêng tư, một không gian thư giãn cách biệt với thế giới bên ngoài, khi đáp ứng được những tiêu chuẩn của các tổ chức vận hành quốc tế để mang đến sự thư thái, phục hồi sức khỏe cho khách hàng đặc biệt là những người tiểu đường.

Cụ thể, đại diện Flamingo cho biết hệ thống phòng xông hơi đá quý giúp giải độc cơ thể, phòng bùn khoáng – thuốc bắc giúp lưu thông tuần hoàn, phòng ion và sắc màu giúp chống oxy hoá, phòng đá muối Himalaya và đá núi lửa giúp phục hồi cơ thể, tái tạo tế bào...

Đặc biệt, khách hàng sẽ được trải nghiệm phòng Oxy Hinoki, phòng Tuyết và Hang hồng ngoại – những liệu pháp tinh tế giúp tái tạo tế bào, trẻ hóa làn da và tăng cường sức khoẻ, vốn là những liệu pháp cao cấp được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Onsen hiện đại tại Flamingo Cát Bà resort.

Bài toán đầu tư trọn vẹn cho nhà đầu tư

Với vị trí thuận lợi, nằm trên hai trong ba bãi tắm được xếp hạng của Đông Nam Á là Cát Cò 1 và 2 của đảo Ngọc Cát Bà, dự án là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Cát Bà với ba tòa biệt thự xanh trên cao mang tên, Forest On The Sea, Forest In The Sun và Forest On The Sand, như những khu rừng xanh mát giữa biển trời.

3 tòa biệt thự trên cao đều được bao phủ bằng cây xanh hướng ra biển.



Theo chủ đầu tư Flamingo Group, kiến trúc xanh mang đến từng căn hộ bằng hệ thống cây từ nhỏ đến lớn bao phủ các tòa nhà. Mọi căn hộ đều được bao phủ bởi các loại cây, loài hoa ở xung quanh bởi hành lang sân vườn nhỏ bên ngoài. Lối kiến trúc này nhằm đem tới cho du khách một không gian sống trong lành, thư thả giữa biển trời.

Đồng thời, hệ thống vật liệu xanh và các công nghệ thông minh hiện đại cũng được áp dụng triệt để tại cả ba tòa nhà, giúp bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguyên nhiên liệu một cách tối đa.

Sở hữu căn hộ biệt thự Flamingo Cát Bà, nhà đầu tư không chỉ sở hữu một bất động sản xanh mà còn có cơ hội tạo lợi nhuận từ đây. Với chính sách lợi ích kép là lợi nhuận hàng năm không thấp hơn 10% giá trị căn hộ biệt thự, được thanh toán luôn lợi nhuận của toàn bộ thời gian cho thuê và sở hữu chuỗi kỳ nghỉ dài hạn trong 10 năm, nhà đầu tư sẽ không phải tính tới trượt giá đồng tiền và thoải mái tận hưởng các kỳ nghỉ dưỡng.

Trong tháng 11, chủ đầu tư áp dụng chính sách quà tặng tri ân quy mô, khách hàng đặt cọc thành công sẽ được nhận sổ tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank trị giá 200.000.000 triệu đồng. Đồng thời Vietinbank cũng là ngân hàng hỗ trợ vay cho dự án với chương trình ưu đãi lãi suất 0% lên đến 24 tháng hoặc đến ngày bàn giao tùy điều kiện đến trước. Theo đó, khách hàng chỉ cần bỏ số vốn đầu tư tương đương 800 triệu đồng đã có thể sở hữu một căn hộ biệt thự hướng biển Cát Bà sinh lợi đều đặn hàng năm.

Để lựa chọn được căn hộ biệt thự đầu tư ưng ý và hợp tài chính quý khách hàng liên hệ đến Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Second Homes đại lý chính thức cấp một dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Hồng Dung