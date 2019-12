Hạ tầng giao thông đồng bộ cả 3 tuyến

Theo Đề án Phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 của UBND thành phố Hải Phòng, thành phố sẽ xây dựng đảo Cát Bà theo mô hình đảo sinh thái, thông minh, không có khí thải của phương tiện cơ giới, trở thành khu du lịch quốc gia. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng kết nối đến đảo ngọc cũng ngày càng được hoàn thiện và phát triển.

Hệ thống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rút ngắn hành trình từ Thủ đô về thành phố cảng, chỉ còn hơn một giờ di chuyển. Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Tân Vũ - Lạch Huyện, nối Đình Vũ với đảo Cát Hải khiến giao thông từ đất liền tới Cát Bà trở nên thuận lợi.

Ngoài đường bộ, đường sắt, các hãng hàng không đều đã mở chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi từ TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Nha Trang và nhiều chuyến bay đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Đặc biệt, tuyến cáp treo Cát Bà Cát Hải dài 21 km (dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2020) sẽ góp phần quan trọng đưa Cát Bà trở thành tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng của miền Bắc và Việt Nam.

Tiềm năng khai thác bất động sản nghỉ dưỡng

Điều kiện thuận lợi khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản tìm đến Cát Bà như một điểm đến tiềm năng. Flamingo Holding Group, một trong các đơn vị kinh doanh lĩnh vực nghỉ dưỡng lớn hàng đầu Việt Nam cho biết năm 2020 sẽ bàn giao và vận hành khu nghỉ dưỡng 5 sao mới tại Cát Bà. Sản phẩm đóng góp vào danh sách 230 cơ sở lưu trú, trong đó mới có một khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao của đảo.

Dự án này mang tên Flamingo Cát Bà Beach Resort, tọa lạc bên vịnh Lan Hạ, bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á theo bình chọn của Tạp chí Thrillist (Mỹ). Flamingo Cát Bà Beach Resort là khu biệt thự trên cao 5 sao mặt tiền biển đầu tiên tại miền Bắc. Với lối kiến trúc độc đáo, thiết kế nhiều tổ hợp tiện ích cao cấp và đa dạng, dự án là khu nghỉ dưỡng riêng có ở Cát Bà.

Flamingo Cát Bà Beach Resort thiết kế như ba cánh rừng lớn ngập tràn sắc xanh, đem đến một không gian nghỉ dưỡng hòa quyện với thiên nhiên, khách hàng vẫn tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn vịnh Lan Hạ. Flamingo Cát Bà Beach Resort sở hữu tiện ích đẳng cấp 5 sao đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách cả bốn mùa trong năm. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen quy mô lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam do các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản tư vấn xây dựng.

Với những lợi thế kiến trúc, tiện ích, Flamingo Cát Bà Beach Resort đã dành được 3 giải thưởng tại International Property Awards (IPA) gồm các hạng mục: Dự án phát triển khu nghỉ dưỡng tốt nhất (Leisure Development); Dự án phát triển nhà cao tầng thương mại tốt nhất (Commercial High-Development); Dự án bất động sản thương mại có kiến trúc cao tầng độc đáo nhất (Commercial High-rise Architecture).

"Trong bối cảnh du lịch Cát Bà đang trên đà phát triển, Flamingo Cát Bà Beach Resort với những lợi thế riêng biệt sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách nghỉ dưỡng 5 sao sẽ là lựa chọn đầu tư hấp dẫn", đại diện chủ đầu tư nói.

Đến tháng 12/2019, dự án đã cất nóc cả ba tòa và bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, dự kiến bàn giao trong quý II/2020. Chủ đầu tư Flamingo Holding Group đang áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi cho khách mua biệt thự trên cao Flamingo Cát Bà Beach Resort như: nhận trả trước 3 năm tiền thuê lên tới 30% giá trị biệt thự; hưởng ưu đãi tài chính 0% lên tới 60% giá trị hợp đồng trong vòng 12 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được tặng thẻ All In Passport Diamond với hàng trăm tiện ích 5 sao và 5 đêm nghỉ không phải trả phí tại dự án hoặc các dự án biệt thự có đẳng cấp tương đương của thương hiệu Flamingo.

Quần đảo xanh Cát Bà

Được UNESCO công nhận đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới với hệ sinh thái hài hoà và bãi biển Cát Cò 2 được vinh doanh là một trong top những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á (theo bình chọn của chuyên trang Thrillist), Cát Bà sở hữu mọi tiềm năng để trở thành một hòn đảo du lịch nổi tiếng, sánh ngang với các điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Cebu (Philippines), Jeju (Hàn Quốc), Komodo (Indonesia).

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, Cát Bà dần thức tỉnh với những dự án mới. Theo thống kê của thành phố Hải Phòng, 9 tháng năm 2019, tổng số khách du lịch tới Cát Bà ước đạt 2,5 triệu lượt khách (đạt gần 93% so với kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 626.600 lượt người (đạt hơn 96%), khách nội địa ước đạt 1,873 triệu lượt khách (đạt trên 91%). Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch 9 tháng ước đạt 1.410,9 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Thành Dương