Cổ phiếu Facebook đã lao dốc 13% trong tuần này. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, mã này đóng cửa ở mức dưới 160 USD. Theo đó, vốn hoá Facebook "bốc hơi" khoảng 75 tỷ USD từ đầu tuần, sau vụ bê bối liên quan đến Cambridge Analytica.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn CNBC giữa tuần, COO Sheryl Sandberg cho biết, công ty không nghĩ các vấn đề về bảo mật người dùng trong dài hạn sẽ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu hay mô hình kinh doanh của Facebook.

Cổ phiếu lao dốc 13% khiến Facebook mất 75 tỷ USD trong tuần. Ảnh: Reuters.

Facebook đang phải đối mặt với câu hỏi của các nhà lập pháp ở cả hai bờ Đại Tây Dương về cách sử dụng dữ liệu người dùng sau khi tờ The Observer ở Anh và The New York Times ở Mỹ chỉ ra hãng nghiên cứu Cambridge Analytica đã truy cập trái phép dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng hồi đầu tuần.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Facebook đã giảm 7% hôm thứ Hai. Mã này tiếp tục mất thêm 2% ngày hôm sau, khi Uỷ ban thương mại liên bang (FTC) cho biết sẽ điều tra vai trò của Facebook trong việc rò rỉ dữ liệu.

Thứ Tư là ngày tăng duy nhất trong tuần của cổ phiếu Facebook sau khi CEO Mark Zuckerberg phá vỡ sự im lặng, xin lỗi về bê bối đã xảy ra. Cổ phiếu hãng công ty nghệ Mỹ tăng gần 1%.

Tuy nhiên, hôm thứ Năm, phong trào kêu gọi xoá Facebook (#deletefacebook) lại bùng nổ khiến giới phân tích hạ bậc cổ phiếu doanh nghiệp này. Theo đó, giá cổ phiếu Facebook giảm 2,5%.

Cổ phiếu này mất hơn 3% khi thị trường đóng cửa hôm qua. Do đó, 5 ngày vừa qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất với cổ phiếu Facebook kể từ tháng 7/2012. Khi ấy, Facebook chỉ mới phát hành cổ phiếu ra công chúng được 2 tháng. Sau những tuần lao dốc, cổ phiếu Facabook giảm hơn 18%.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về scandal làm lộ dữ liệu người dùng trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền của CNN hôm thứ Năm. “Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra”, ông nói.

Anh Tú (theo CNBC)