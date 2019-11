Chuỗi cho vay cầm cố F88 được Smart Campaign trao chứng nhận sau gần một năm đánh giá và khảo sát xét duyệt hồ sơ bảo vệ khách hàng.

Thông tin từ F88 cho hay, chứng chỉ "Bảo vệ khách hàng" (CPC) của Smart Campaign được trao cho chuỗi cho vay cầm cố vào tháng 9/2019 sau một năm thẩm định và xét duyệt hồ sơ gắt gao. CPC là tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng tài chính đầu tiên trên thế giới do Smart Campaign (Mỹ) duy trì và cấp chứng nhận.

"F88 là tổ chức doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam nhận được chứng chỉ này", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Chứng chỉ "Bảo vệ khách hàng" được Smart Campaign (Mỹ) cấp cho F88.

Theo đại diện F88, chứng nhận là thành quả, sự ghi nhận của tổ chức quốc tế với những nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên F88 trong việc tạo dựng môi trường cho vay cầm cố minh bạch và thân thiện. Đồng thời, F88 tiếp tục khẳng định nỗ lực to lớn trong hành trình vươn tới định vị thương hiệu "cho vay có trách nhiệm" mà công ty này theo đuổi trước đó.

"Chúng tôi muốn tạo điều kiện để mỗi khách hàng có thể có nhiều cơ hội tiếp cận tài chính bằng việc cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố tốt nhất tới khách hàng thể hiện ở những gói vay đa dạng, tư vấn gói vay phù hợp nhất với khách hàng để làm sao khách hàng có khoản vay phù hợp nhất với khả năng chi trả của mình", ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO F88 nói.

Một cửa hàng của F88 tại Hà Nội.

Để có chứng nhận CPC, F88 phải đáp ứng được 100% tiêu chuẩn của tổ chức Smart Campaign, đồng thời duy trì mức độ tuân thủ tuyệt đối trong suốt 4 năm hiệu lực, trong đó có đợt đánh giá giữa kỳ sau 2 năm. Hiện nay trên thế giới có 115 tổ chức ở 40 quốc gia được cấp Chứng nhận CPC như ACLEDA Bank, Sathapana Bank (Cambodia, Campuchia), Community Economic Ventures (Phillipines), PGMF (Myanmar), Komida (Indonesia), FINCA Bank (Georgia), Arohan Financial Services (Ấn Độ) ...

"F88 đã chứng thực được những cam kết và hành động của họ về đối xử công bằng và đúng mực với khách hàng", bà Isabelle Barrès, Giám đốc điều hành Smart Campaign nói. "F88 đã đóng góp cho tiêu chuẩn mới của lĩnh vực tài chính tiêu dùng đặt việc chăm sóc và bảo vệ khách hàng làm trọng tâm".

Khi sử dụng dịch vụ của F88, khách hàng được bảo mật thông tin cá nhân và gói vay được thiết kế linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cũng như năng lực tài chính của người vay. Theo đơn vị này, khách hàng luôn được tôn trọng và đảm bảo công bằng khi vay tiền, ngay cả trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc phàn nàn về dịch vụ.

"Chỉ nên vay tiền khi bạn thực sự cần" là thông điệp mà chuỗi cho vay cầm cố muốn đưa tới cho khách hàng.

Tuấn Vũ