Thứ ba, 15/10/2019, 15:00 (GMT+7)

Eximbank nhận giải thưởng 'Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc'

TP HCM Eximbank vừa nhận giải "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc - STP Award" do Bank of New York Mellon (BNY Mellon) trao tặng.

Ngày 14/10, tại trụ sở Eximbank số 39 Lê Duẩn, ngân hàng Bank of New York Mellon (BNYM) của Mỹ đã trao giải thưởng "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc - STP Award" cho Eximbank, với tỷ lệ điện đạt chuẩn STP (Straight Through Processing) trên 98%. Lãnh đạo nhà băng cho biết giải thưởng STP Awards được trao dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất toàn cầu của Bank of New York Mellon, theo số lượng điện thanh toán và chất lượng điện thanh toán xử lý tự động xuyên suốt. Giải thưởng là sự ghi nhận của một định chế tài chính nước ngoài lâu đời và uy tín về chất lượng điện thanh toán tự động của Eximbank, đồng thời khẳng định chất lượng công nghệ, thực hiện thanh toán tự động và nghiệp vụ tốt của đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng trong năm qua. Ông Nguyễn Hướng Minh bên (thứ 3 bên trái) - Phó tổng giám đốc Eximbank và ông Trần Tấn Lộc (thứ 4 bên trái) - Phó tổng giám đốc Eximbank đại diện tiếp nhận giải thưởng từ ông Arnon Goldstein - Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, dịch vụ ngân quỹ của Bank of New York Melon. Theo ông Arnon Goldstein - Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, dịch vụ ngân quỹ của Bank of New York Mellon, Eximbank đã đạt tỷ lệ điện đạt chuẩn STP trên 98% cho những thanh toán gửi qua BNY Mellon trong năm 2018. Ngân hàng đã liên tiếp đạt được thành tích này trong nhiều năm vừa qua, với tỷ lệ STP cao minh chứng cho nghiệp vụ tốt và tính chuẩn xác về chất lượng, uy tín của Eximbank. "BNYM là một đối tác của Eximbank kể từ năm 1995 tới nay. Chúng tôi hy vọng Eximbank sẽ luôn giữ vững vị thế của một ngân hàng xuất sắc về dịch vụ thanh toán quốc tế trong thời gian tới", ông Arnon Goldstein nói. Đại diện Eximbank chia sẻ, với mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới và sự hiện diện tại các thị trường tài chính sôi động quốc tế, Eximbank có thể hỗ trợ tốt và nhanh nhất mọi giao dịch thanh toán trong - ngoài nước của khách hàng với chi phí thấp nhất. Eximbank có thế mạnh về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Việt Nam, đặc biệt là hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế. Vừa qua, Eximbank nhận được giải thưởng Refinitiv VND Matching Award do Refinitiv (Reuters) trao tặng cho Ngân hàng có doanh số giao dịch USD, VND lớn nhất Việt Nam trên hệ thống giao dịch Reuters Matching. Ngày 13/9, hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Standard & Poor’s công bố mức tín nhiệm đối tác dài hạn của Eximbank là B+ với triển vọng ổn định. Việc gán mức tín nhiệm đối tác dài hạn B+, ngắn hạn B và triển vọng ổn định cho Eximbank, Standard & Poor’s (S&P) đã ghi nhận các nỗ lực tái cấu trúc của Eximbank, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tín dụng có chọn lọc và nỗ lực giải quyết nợ xấu, đặc biệt là thu hồi nợ xấu đã bán cho VAMC. Eximbank đã cải thiện biên độ lợi nhuận trong các năm qua, nhưng cũng còn nhiều dư địa để cải thiện chỉ số chi phí trên thu nhập. S&P kỳ vọng Eximbank tiếp tục triển khai hiệu quả các sáng kiến và kế hoạch tái cấu trúc, định hướng lại hoạt động của ngân hàng theo các thế mạnh sẵn có về tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế. Ngân hàng triển khai các biện pháp quản trị rủi ro kết hợp kiểm soát chi phí chặt chẽ, giúp tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Cụ thể, Eximbank đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt sáng kiến chuyển đổi lớn, nhằm tái cấu trúc mạng lưới kênh phân phối và tập trung hóa tác nghiệp vận hành, nâng cao hiệu suất hoạt động và năng suất lao động của kênh phân phối. Tất cả sáng kiến đang được triển khai xuyên suốt và đồng bộ trong cả năm nay. Ngoài ra, chiến lược chuyển đổi của ngân hàng được cổ đông đồng thuận và ủng hộ. Nhiều chuyên gia từ đối tác chiến lược SMBC và các nhân sự cấp cao của ngân hàng trực tiếp tham gia triển khai dự án. (Nguồn: Eximbank)