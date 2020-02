Eximbank trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay diệt khuẩn và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để phòng virus corona.

Trước tình hình dịch viêm phổi do virus corona đang diễn ra, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đã có nhiều khuyến cáo người dân để thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh và triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch virus corona.

Quán triệt việc thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, là đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp xúc với khối lượng lớn khách hàng đến giao dịch mỗi ngày, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó tổng Giám đốc Eximbank cho biết, ngân hàng ý thức được trách nhiệm trong cộng đồng nên đã nghiêm túc triển khai, thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên và ban hành hướng dẫn cụ thể công tác phòng chống dịch virus corona trên toàn ngân hàng.

"Eximbank cũng có sự chuẩn bị khá tốt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhờ đó quy mô huy động tăng cao hơn cho vay, thanh khoản khá bền vững", ông Vũ nói.

Hiện nay, tại tất cả quầy giao dịch của Eximbank, các nhân viên đã triển khai trang bị khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay diệt khuẩn cho khách hàng khi đến giao dịch.

Nhân viên Eximbank trên toàn hệ thống đều đeo khẩu trang y tế khi giao dịch với khách hàng.