Khách mất 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về hai vụ khiếu nại mất tiền tiết kiệm tại TP HCM và Nghệ An.

Khách thực hiện giao dịch tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam. Ảnh: PV.

Vụ thứ nhất liên quan đến khách hàng Chu Thị Bình bị rút mất sổ tiết kiệm 245 tỷ đồng tại Chi nhánh Eximbank TP HCM. Sự việc xảy ra được cho là do ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP HCM làm giả giấy tờ rút tiền trong khi bà Bình vẫn còn giữ sổ tiết kiệm.

Vụ thứ hai liên quan 6 khách hàng bị rút mất số tiền gửi tiết kiệm 50 tỷ đồng tại PGD Đô Lương – Chi nhánh Eximbank Vinh. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, Công An tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến tháng 8/2016, Nguyễn Thị Lam - nữ kiểm ngân tại Eximbank phòng giao dịch Đô Lương (chi nhánh Vinh - Nghệ An) đã chiếm đoạt của nhiều khách hàng với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng, trong đó có nạn nhân lên tới cả chục tỷ đồng.

Eximbank thừa nhận, hai vụ khiếu kiện đã khiến vốn huy động và giá cổ phiếu bị giảm nhẹ trong vài ngày đầu. Tuy nhiên, đến nay tình hình huy động và giá cổ phiếu đã đi theo xu thế của thị trường, không còn bị tác động bởi vụ việc.

Ngoài ra, đại diện ngân hàng cũng cho biết, ảnh hưởng của 2 vụ việc trên đến tình hình tài chính của Eximbank sẽ phụ thuộc vào phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của Tòa án trong tương lai và tại thời điểm này ngân hàng chưa thể xác định được.

Theo Eximbank, thời gian qua ngân hàng đã luôn tích cực làm việc với khách hàng và Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ vụ việc. Một số cá nhân có liên quan của hai vụ việc này đã bị khởi tố hoặc tạm giam trong quá trình điều tra.

Vụ việc tại PGD Đô Lương – Chi nhánh Eximbank Vinh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý và dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 26/4/2018. Eximbank cho biết sẽ thực hiện theo phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Đối với vụ việc tại Chi nhánh Eximbank TP HCM, Cơ quan CSĐT – Bộ Công An còn trong quá trình điều tra, ngân hàng đang chờ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Lê