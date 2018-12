Giá điện có thể 'tăng vào thời điểm thích hợp' trong năm 2019

Tại buổi công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 30/11, ông Trần Tuệ Quang - Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2017 sản lượng điện thương phẩm thực hiện gần 175 tỷ kWh.

Doanh thu bán điện năm gần 290.000 tỷ, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân 1.660 đồng một kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện gần 291.300 tỷ đồng, trong đó khâu phát điện chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 220.910 tỷ đồng; truyền tải gần 18.000 tỷ đồng; phân phối - bán lẻ xấp xỉ 51.250 tỷ đồng...

Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667 đồng một kWh, tăng 0,15% so với năm 2016. Tính cả năm 2017, EVN lãi gần 2.730 tỷ đồng từ sản xuất, kinh doanh điện.

Theo ông Quang, tình hình thuỷ văn làm giảm chi phí sản xuất điện, tuy nhiên giá than tăng 5,7% cộng với giá dầu DO, FO tăng lần lượt gần 22% và 33%. Cùng đó, tỷ giá tăng 1,56% so với 2016... khiến giá sản xuất mỗi kWh của EVN tăng lên.

Dẫu vậy, ông Quang cho biết, vẫn còn khoảng trên 5.000 tỷ đồng chưa được tính vào giá thành sản xuất điện năm 2017. Trong đó chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia hơn 1.940 tỷ đòng; chênh lệch tỷ giá hơn 3.071 tỷ.

Ngoài ra còn các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước chưa được tính vào giá điện.

Công nhân Điện lực Hà Nội sửa chữa trên đường dây. Ảnh: Ngọc Thành



Trước đó tại buổi họp Ban chỉ đạo giá cuối tháng 9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, giá bán lẻ điện có thể sẽ được điều chỉnh trong năm 2019 do tổng chi phí bị "đội" lên năm 2018 và 2019 của EVN khoảng 20.735 tỷ đồng.

Đợt tăng giá bán lẻ điện gần nhất là 1/12/2017. Theo đó, mỗi kWh điện tăng lên mức 1.720,65 đồng (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 6,08% so với trước đó. Trước việc giá xăng dầu thế giới tăng cao, liên Bộ Công Thương - Tài chính theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, điều hành giá xăng dầu trong nước theo đúng quy định Nghị định 83 và sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá với liều lượng thích hợp.

"Trường hợp có biến động lớn về giá xăng dầu cần phải tính đến việc tạm không trích quỹ trong một thời gian để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước", Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá chỉ đạo.

Nguyễn Hoài