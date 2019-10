20 ngày đầu tháng 10, EVN cho biết đã phải huy động 178 triệu kWh nguồn điện chạy dầu giá cao để đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thời tiết khô hạn khiến lượng nước về các hồ chứa lớn ở phía Bắc (Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) và nhiều hồ thủy điện tại khu vực Nam Trung Bộ ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Mức nước của 26 trong 37 hồ chứa thuỷ điện của tập đoàn này hiện khoảng 19,67 tỷ m3, thấp hơn cùng kỳ 2018 gần 7,7 tỷ m3, tương đương gần 2 tỷ kWh điện.

Nước thuỷ điện cạn không thể huy động, nhiệt điện than chạy hết công suất, nên trong 20 ngày đầu tháng 10, EVN cho biết đã phải huy động 178 triệu kWh nguồn điện chạy dầu giá cao, 5.000 - 6.000 đồng một kWh (tuỳ vào thời điểm giá dầu). So với các nguồn điện từ thuỷ điện, nhiệt điện, giá điện chạy dầu cao gấp 2,5 - 3 lần.

Hiện theo khung giá bán buôn của Bộ Công Thương, chi phí một kWh nhiệt điện than (chưa gồm thuế giá trị gia tăng, cảng biển, truyền tải...) dao động 1.677 - 1.896 đồng một kWh. Còn mức trần khung giá thuỷ điện là 1.110 đồng một kWh, chưa bao gồm phí dịch vụ môi trường, tiền cấp quyền khai thác nước, thuế...

Công nhân điện lực TP HCM sửa chữa trên đường dây. Ảnh: Trần Trung

Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 tháng qua EVN liên tục phải huy động nguồn điện chạy dầu giá cao để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt. Cuối tháng 6 và đầu thàng 7, tập đoàn này đã phải huy động khoảng 800 triệu kWh điện chạy dầu. Cá biệt có thời điểm cuối tháng 6, mỗi ngày EVN phải huy động 2.000 MW điện chạy dầu để đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất.

"Các nguồn điện dầu dự kiến sẽ phải huy động cao trong 3 tháng cuối năm sẽ là thách thức lớn đối với tình hình tài chính của tập đoàn", EVN dự báo.

Dự báo tình hình vận hành hệ thống 3 tháng cuối năm, EVN cho biết sẽ rất khó khăn khi nhu cầu điện tăng cao, trong khi hệ thống điện hầu như không có nguồn dự phòng. Cùng đó, mực nước các hồ thủy điện đang ở mức rất thấp, đặc biệt các hồ thủy điện lớn trên dòng sông Đà đang ở gần mức nước chết; các nhà máy nhiệt điện phải huy động cao trong 9 tháng đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, điện sản xuất các nhà máy thủy điện đạt 51,98 tỷ kWh, giảm 18,3% (giảm 11,7 tỷ kWh) so cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, điện sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện than tăng 35% so cùng kỳ 2018.

Các nguồn điện từ nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong tổng sản lượng điện, đạt 3,51 tỷ kWh chiếm tỷ trọng khoảng 1,54%, trong đó sản lượng điện mặt trời là 2,78 tỷ kWh.

Anh Minh