Thủ tướng: Không tăng giá điện, phí BOT trong năm 2016 / EVN Hà Nội xin lỗi vì sai sót hóa đơn tiền điện

Thông tin này được ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết tại cuộc họp về đảm bảo cung ứng điện hè 2016 chiều 15/6

Theo ông Tuấn, sản lượng điện cao nhất trong năm 2016 của EVN Hà Nội đạt khoảng 77,319 triệu kWh, tăng khoảng 15% so với năm 2015. Công suất lớn nhất đạt khoảng 3.491 kWh, tăng 10% so với năm 2015. Những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tăng trên 40% so với sản lượng ngày thông thường, như cao điểm ngày 14/6 sản lượng tiêu thụ điện đạt tới 66,23 triệu kWh (tăng 41% so với mức bình quân tháng 5).

Để đáp ứng nhu cầu, EVN Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tăng cường công tác ứng trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra, tuyệt đối không ngừng cung cấp điện để duy tu bảo dưỡng thiết bị khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên (trừ các trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe doạ an toàn lưới điện).

Theo tính toán của EVN Hà Nội, so với tháng 4, sản lượng điện sử dụng cho sinh hoạt tháng 6 tại Hà Nội tăng bình quân 50-60%, nhưng cục bộ nhiều khu vực đông dân cư, mức tăng lên tới 200%.

Tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, sản lượng tiêu thụ điện tăng tới 200% trong những ngày nắng nóng.

Ông Tuấn cho biết, biểu đồ phụ tải những ngày nắng nóng tại Hà Nội có thời điểm gấp 5 lần so với các thời điểm khác trong năm. Một số khu vực tập trung đông dân cư, như quận Cầu Giấy, Hà Đông, Long Biên... là những nơi tập trung đông dân cư, khu chung cư cao tầng, nên sản lượng điện những ngày cao điểm đều vượt 100%. Đơn cử, sản lượng điện tại quận Cầu Giấy những ngày nắng nóng vừa qua tăng tới 170% so với trung bình tháng 3, tháng 4, lên tới 4,5–5 triệu kWh một ngày.

Thừa nhận sẽ có chuyện hoá đơn tiền điện của người dân sẽ tăng sau những ngày nắng nóng, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay EVN Hà Nội sẽ phát thông báo giải thích cho khách hàng về việc hoá đơn tiền điện tăng có tính quy luật diễn ra hằng năm vào mùa nắng nóng tại các điểm thu tiền điện của công ty điện lực.

“Khách hàng cần sự minh bạch trong việc ghi chỉ số công tơ và với mức độ hạ tầng hiện nay EVN Hà Nội đang cố gắng minh bạch ở mức tối đa”, Tổng giám đốc EVN Hà Nội nói.

Cụ thể, suốt mùa cao điểm nắng nóng EVN Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc công khai sản lượng điện tại khu vực, gửi thông báo tới từng cụm dân cư, tổ dân phố... để khách hàng nắm được. Ngoài ra, khách hàng sử dụng điện cũng có thể dùng mã số khách hàng để tra cứu sản lượng điện đã dùng trong tháng trên website của tổng công ty.

“Theo dõi sản lượng điện tại các trạm biến áp phân phối tăng bao nhiêu phần trăm, người dân có thể biết và so sánh mức độ sử dụng điện với tháng trước liền kề, từ đó điều chỉnh việc dùng điện hợp lý hơn”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Hiện tỷ lệ công tơ điện tử trên địa bàn Thủ đô mới chiếm khoảng 10%, nên thời gian tới đơn vị này sẽ đẩy mạnh xây dựng hệ thống đo đếm, chuyển đổi và thay thế hệ thống công tơ cơ sang công tơ điện tử nhằm tăng tính tương tác giữa nhà cung cấp điện và khách hàng. Kế hoạch tới năm 2018, EVN Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ công tơ cơ hiện nay sang công tơ điện tử tại khu vực nội thành Hà Nội.

Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa nắng nóng 2016, lãnh đạo EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm bằng cách tắt bớt những thiết bị điện không cần thiết; không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện....

Nguyễn Hoài