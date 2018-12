Đại diện Công ty Eurowindow cho biết, ưu đãi này là sự tri ân đối với khách hàng đã luôn đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về kính và hệ vách kính lớn, Eurowindow tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại để có thể đáp ứng nhanh chóng, chủ động và giảm chi phí nhiều hơn cho các công trình khu vực miền Nam.

Sản phẩm kính của Eurowindow được nhiều gia đình lựa chọn.

Ứng dụng công nghệ trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, những ô cửa sổ song sắt hay chớp gỗ đã dần được thay thế bởi những khung cửa kính trong suốt cho phép mở rộng tầm nhìn và tích hợp nhiều khả năng: chống ồn, bụi, cản nhiệt, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Những ưu thế về tính thẩm mỹ và ứng dụng của kính đã khiến vật liệu đặc biệt này được ưa chuộng trong thiết kế kiến trúc hiện đại.

Trước đây, kính được nhìn nhận là vật liệu dễ vỡ, có khả năng truyền nhiệt nhưng ngày nay sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã cho phép gia tăng những ưu điểm, đưa kính thành một loại vật liệu hàng đầu hữu dụng cho kiến trúc hiện đại. Công nghệ mới cho phép sản xuất nhiều loại kính chất lượng cao gồm: kính cường lực, kính an toàn, kính cản nhiệt giúp bảo vệ an toàn cho ngôi nhà, cho phép mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng giao hòa với thiên nhiên... Bên cạnh đó là kết hợp kính và các vật liệu cửa uPVC, cửa gỗ, cửa và vách nhôm làm tăng khả năng cách âm, cách nhiệt, chống bụi, độ truyền sáng tốt, tính an toàn cao, tiết kiệm năng lượng. Với những đặc điểm ưu việt của kính, ngày càng nhiều các công trình chung cư, tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại tại Việt Nam lựa chọn sử dụng cửa kính và vách nhôm kính lớn.

Trung tâm gia công kính Eurowindow từ năm 2009 đã trang bị toàn bộ dây chuyền và hệ thống thiết bị máy móc nhập khẩu từ châu Âu gồm: máy cắt kính khổ lớn, máy mài song cạnh, máy khoan, máy gia công CNC, hệ thống lò tôi kính phẳng, dây chuyền sản xuất kính dán an toàn, dây chuyền sản xuất hộp kính, thiết bị kiểm tra và loại bỏ kính lỗi sau khi tôi (Heat-Soak-Test). Với sự phát triển không ngừng của thị trường phía Nam, Eurowindow tiếp tục đầu tư thêm hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khung cửa kính trong suốt cho phép mở rộng tầm nhìn, chống ồn, bụi, cản nhiệt, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà.

Công ty đầu tư trang bị hệ thống lò tôi kính phẳng công nghệ hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu có khả năng sản xuất ra kính khổ lớn với kích thước tối đa 2.700 x 5.000 mm. Với việc cập nhật hệ thống máy móc hiện đại, Eurowindow có thể tôi được kính cường lực và bán cường lực từ kính có lớp phủ cứng, phủ mềm, kính phản quang, kính có độ dày từ 4mm tới 19mm, công suất đạt 1,248 triệu m2 một năm.

Eurowindow cũng tôi được kính Super Soft Coating Low-E 0,02 với hệ số E ở mức thấp 0,02 mang lại hiệu suất cản nhiệt cao, hạn chế tối đa bức xạ mặt trời. Kính Low-E đạt tiêu chuẩn chất lượng cao với khả năng làm giảm sự phát tán, hấp thụ nhiệt lượng và làm chậm quá trình truyền tải nhiệt nhưng vẫn đảm bảo độ sáng, giúp cho căn phòng ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ cho căn hộ, tăng khả năng tiêu âm giảm tiếng ồn.

Với tính năng ưu việt trong việc hạn chế sự truyền nhiệt, kính Low-E giúp cho tòa nhà "xanh" hơn. Hệ thống trang thiết bị mới của Eurowindow cho phép hạn chế tối đa tỷ lệ lỗi, sản phẩm kính đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Dây chuyền sản xuất kính hiện đại.

Với định hướng là nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu thị trường, những sản phẩm của Eurowindow, đặc biệt là sản phẩm kính gồm: kính cường lực, kính an toàn hay hộp kính... đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, độ an toàn, khả năng cách âm, cách nhiệt, đặc biệt phù hợp với xu hướng vật liệu xây dựng mới mà thị trường đang hướng đến. Phổ biến trong các công trình sử dụng cửa kính, vách nhôm kính hiện nay là loại kính cường lực hoặc bán cường lực, kính an toàn.

Các dòng kính cường lực hay kính an toàn do Eurowindow sản xuất đều có tác dụng cản nhiệt, khả năng chịu lực cao, va đập mạnh, giúp tiết kiệm chi phí điện năng bên trong ngôi nhà. Tuy nhiên, để cửa kính có khả năng tiết kiệm năng lượng tốt nhất, khách hàng nên dùng hộp kính. Kết cấu kính dạng hộp có khoảng trống ở giữa được nạp khí Argon (khí trơ) cho phép hộp kính có thể giảm tối đa tiếng ồn, tăng khả năng cách nhiệt, do vậy giúp tiết kiệm tối đa chi phí trong việc sử dụng điện năng cho hệ thống điều hòa không khí, đèn chiếu sáng. Cùng với khả năng cách nhiệt cao thì khả năng cách âm của hộp kính cũng sẽ đem đến cho người dùng một không gian sống yên tĩnh, thư giãn và chất lượng.

Sản phẩm kính vách lớn và cửa kính Eurowindow được lựa chọn sử dụng cho nhiều công trình Nhà nước cấp cao như tòa nhà Quốc hội, trụ sở Bộ Công an, Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia, trụ sở Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... Bênh cạnh đó, tòa nhà ngân hàng VPBank, Techcombank, Vietcombank, hệ thống các bệnh viện, trung tâm thương mại, tòa nhà chung cư cao cấp và hàng nghìn công trình nhà riêng trên cả nước cũng sử dụng sản phẩm của công ty.

