Dự án của công ty Xuân Mai Sài Gòn được vinh danh tại PropertyGuru Asia Property Awards 2019 mới đây.

Ông Dương Tấn Trước, Phó Tổng giám đốc Công ty Xuân Mai Sài Gòn chia sẻ, giải thưởng "Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế cảnh quan tốt nhất" khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu của công ty trên thị trường bất động sản trong và ngoài nước. PropertyGuru Asia Property Awards là giải thưởng thường niên vinh danh những thương hiệu bất động sản tốt nhất châu Á với hệ thống chấm giải độc lập, uy tín trên thị trường quốc tế. Lễ chung kết năm nay có sự tham dự của hơn 90 công ty đến từ 15 thị trường trong khu vực, với 150 hạng mục giải thưởng. Ông Nguyễn Đức Vượng (phải) - Giám đốc kinh doanh và ông Lê Tường Lân, chuyên viên marketing của Xuân Mai Sài Gòn tại sự kiện.

Trước đó, tại PropertyGuru Vietnam Property Awards tổ chức tại TP HCM tháng 8, Eco Green Sài Gòn đã nhận các giải thưởng: Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất (Best high-end condo development); Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế cảnh quan tốt nhất (Best condo landscape architectural design); Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế nội thất tốt nhất (Best hi-end condo interior design).

Các đơn vị nhận giải thưởng tại PropertyGuru Asia Property Awards 2019.

Dự án Eco Green Sài Gòn tọa lạc trên diện tích 14,36 ha tại mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, giao với đường Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM. Vị trí giao điểm giúp cư dân dễ dàng kết nối với các quận trung tâm thành phố như quận 2, quận 4 và các khu vực vành đai thành phố.

Lấy cảm hứng từ không gian sống xanh an lành giữa phố thị, Eco Green Saigon được các kiến trúc sư Australia thiết kế với triết lý hài hòa giữa hai yếu tố "eco" và "city".

Cách thiết kế ba cạnh tạo hình như những cánh quạt đón gió giúp mỗi tòa nhà đều có ba mặt thoáng, với bốn hướng nhìn trải rộng về phía trung tâm quận 1, công viên Hương Tràm, quận 2, hồ bơi và công viên nội khu. Cư dân được tận hưởng những khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên hài hoà, thoáng đãng.

Dự án Eco Green Saigon.

Theo đại diện công ty Xuân Mai Sài Gòn, hầu hết các phòng trong căn hộ đều là căn góc, với diện tích linh hoạt 50-95 m2, bố trí 1-3 phòng ngủ, trang bị nội thất cao cấp như thiết bị vệ sinh Duravit, Hansgrohe; điều hòa Daikin, Samsung; bếp và máy hút mùi Teka; thiết bị điện Schneider; sàn gỗ công nghiệp 12mm; kính hộp Solar Control hai lớp chống nóng, chống ồn; thang máy Otis...

Vị đại diện cho biết, trong bối cảnh khan hiếm quỹ đất chung của thị trường TP HCM, Xuân Mai Sài Gòn vẫn dành tới 70% diện tích khu đất để thiết kế hệ thống cảnh quan, tiện ích và dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và khách nghỉ dưỡng. Trong đó, công viên Eco Green Center rộng 3,5ha gồm khu vui chơi giải trí, dạo bộ; hồ cảnh quan và tiểu cảnh sân vườn; hồ bơi; các nhà hàng, quán cà phê; trung tâm câu lạc bộ gym và yoga; trường mầm non quốc tế Nhật Bản, trường tiểu học Kim Đồng; trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện; siêu thị; khu vực BBQ ngoài trời; khu vui chơi dành cho trẻ em với nhiều trò chơi hiện đại.

Bên cạnh đó, khu phức hợp cao cấp Eco Green Saigon còn thừa hưởng các tiện ích ngoại khu trong khu vực lân cận, đạt chuẩn quốc tế như trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall; bệnh viện FV; trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC); đại học RMIT, trường Quốc tế Canada, trường Quốc tế Anh Việt (BVIS)...

Đại diện Xuân Mai Sài Gòn khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục kiến tạo những không gian sống mang trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng.

Minh Chi