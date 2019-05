Bên cạnh các hạ tầng hiện hữu, dự án còn thừa hưởng tiềm năng kết nối nhờ loạt công trình có vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD.

Eco-Green Saigon có quy mô 14,36ha, sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận, quận 7, TP HCM). Dự án có mật độ phủ xanh đến 70%, với loạt công trình quy hoạch bên trong dự án như công viên nội khu Eco-Green Central Park rộng hơn 3,5ha, trường mầm non và tiểu học theo chuẩn chất lượng quốc gia, trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm tổ chức sự kiện, phòng tập gym, yoga, hồ bơi, khu vực BBQ, cafe, siêu thị, khu vui chơi trẻ em... Tiếp giáp liền kề dự án là công viên Hương Tràm rộng hơn 22ha có kinh phí xây dựng 1.000 tỷ đồng, một trong những "lá phổi xanh" của quận 7.

Các tòa nhà bên trong dự án đều thiết kế theo hình cánh quạt đón gió với tầm nhìn trải rộng ra 4 hướng. Các căn hộ có diện tích linh hoạt 50-95m2, bố trí 2-3 phòng ngủ, trong đó 90% là căn góc với 2 mặt thoáng.

Thiết kế các khối nhà hình cánh quạt, đảm bảo tất cả các căn hộ đều đón nắng gió tự nhiên và tầm nhìn rộng thoáng.

Với lợi thế tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, liền kề Phú Mỹ Hưng, cư dân sống tại Eco-Green Saigon có thể di chuyển nhanh chóng đến các khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực quận 1, 2, 4... thông qua hàng loạt các tuyến đường huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phú Mỹ, cầu Tân Thuận 2... Ngoài ra, dự án còn thừa hưởng các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế của Phú Mỹ Hưng.

Bên cạnh các hạ tầng hiện hữu, Eco-Green Saigon còn hưởng lợi nhờ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã được UBND TP HCM quy hoạch cho khu Nam. Trong đó, có thể đến các công trình với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 5 tỷ USD như hệ thống hầm chui - cầu vượt tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát lên 30m, mở rộng đường trục Bắc - Nam đoạn từ Hoàng Diệu đến Nguyễn Văn Linh, mở rộng quốc lộ 50 thành đường 6 làn xe, xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 7 và quận 2, dự án tuyến metro số 4 (Thạnh Xuân - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị cảng Hiệp Phước) có kinh phí đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng...

Khu Nam Sài Gòn với nhiều dự án hạ tầng chuẩn bị khởi công, thu hút sự quan tâm của người mua để ở và đầu tư.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam về toàn cảnh thị trường bất động sản quý I/2019, do ảnh hưởng của việc cấp giấy phép cho các dự án mới, nguồn cung chào bán mới giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 3 tháng vừa qua, thành phố chỉ có 4.423 căn hộ chào bán, giảm 46% theo quý và 54% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này lại giúp tỷ lệ hấp thụ và giá bán ở các dự án mới khả quan. Tỷ lệ tiêu thụ cao đạt 80% đến 100% được ghi nhận tại một số dự án của chủ đầu tư uy tín và mức giá hợp lý. Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ở mức 1.764 USD mỗi m2, tăng 14,9 % so với cùng kỳ năm trước. Thị trường tiếp tục xu hướng mở rộng về phía Đông và Nam của thành phố.

Thiết kế nổi bật của Eco-Green Saigon với yếu tố xanh và một tòa tháp 69 tầng.

Sở hữu nhiều lợi thế về thiết kế, vị trí, khả năng kết nối giao thông... Eco-Green Saigon có mức giá khá hợp lý. Đơn vị tiếp thị và phân phối dự án - DKRA Vietnam - công bố giá bán từ 2,3 tỷ đồng mỗi căn 2 phòng ngủ cùng chính sách tài chính linh hoạt, với đợt một thanh toán chỉ 10%.

"Đây không những là nơi ở phù hợp mà còn là cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư đón đầu làn sóng tăng giá của khu vực", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Lộc An