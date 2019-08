Giải thưởng Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất, thiết kế cảnh quan tốt nhất và thiết kế nội thất tốt nhất vừa được trao cho Eco Green SaiGon.

Đêm Gala Giải thưởng Bất động sản Việt Nam - PropertyGuru Vietnam Awards 2019 vừa diễn ra tại TP HCM.

Theo đó, dự án Eco Green SaiGon của chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn được xướng tên ở ba hạng mục: Dự án căn hộ cao cấp tốt nhất (Best High-End Condo Development), Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế cảnh quan tốt nhất (Best Condo Landscape Architectural Design) và Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế nội thất tốt nhất (Best Hi-End Condo Interior Design).

Các thành viên công ty Xuân Mai Sài Gòn tại lễ trao giảiPropertyGuru Vietnam Awards 2019.

Những nỗ lực, đóng góp và dấu ấn của chủ đầu tư Xuân Mai Sài Gòn trên thị trường bất động sản nói chung và phân khúc bất động sản cao cấp nói riêng được đánh giá cao. Eco Green SaiGon là một trong những bất động sản phía Nam thành phố, đáp ứng nhu cầu mua nhà để ở, đầu tư ở khu vực này.

"Với 3 hạng mục giải thưởng được vinh danh tại Đêm Gala của PropertyGuru Vietnam Awards 2019 chính là sự công nhận vị thế và giá trị của Xuân Mai Sài Gòn trên thị trường bất động sản Việt Nam. Ngoài ra đây cũng lời động viên khích lệ tinh thần cho tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên của công ty trong việc kiến tạo nên những trải nghiệm sống tốt cho các khách hàng", ông Dương Tấn Trước, Phó tổng giám đốc Xuân Mai Sài Gòn chia sẻ tại sự kiện.

Eco Green SaiGon có tổng diện tích 14,3ha, tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, giao với Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM. Bao quanh dự án là hàng loạt các tuyến đường huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phú Mỹ, cầu Tân Thuận 2, thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố như quận 1, quận 2, quận 4 hay các khu vực vành đai.

Dự án thừa hưởng hệ thống tiện ích chung của khu vực về giải trí, mua sắm, trường học, chăm sóc sức khoẻ. Từ Eco Green SaiGon, cư dân có thể tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, bệnh viện FV, trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), đại học RMIT, trường quốc tế Canada, trường quốc tế Anh Việt (BVIS)...

Phối cảnh dự án Eco Green Sài Gòn nhìn từ trên cao.

Xuân Mai Sài Gòn dành 70% diện tích để phát triển không gian và tiện ích xanh, nhằm mang đến môi trường sống lý tưởng, gần gũi với thiên nhiên cho cư dân. Công viên nội khu Eco Green Central Park rộng 3,5 ha, công viên Hương Tràm liền kề dự án rộng tới 22 ha.

Bên cạnh đó, dự án còn được sở hữu hệ thống tiện ích khép kín đa dạng đáp ứng nhu cầu giáo dục, giải trí, mua sắm như khu vui chơi, dạo bộ, hồ dưỡng sinh, khu tập thể thao ngoài trời, trường mầm non và tiểu học quốc tế Nhật Bản, trường tiểu học Kim Đồng, trung tâm thương mại, khách sạn và trung tâm tổ chức sự kiện, siêu thị.

Căn hộ Eco Green SaiGon được hình thành từ hai yếu tố "Eco" và "City" nhằm kiến tạo nên một môi trường sống xanh an lành cho cư dân. Dự án được công ty kiến trúc Plus Architecture (Australia) tư vấn với thiết kế tòa nhà có 3 cạnh tạo hình như những cánh quạt gió khổng lồ, tạo nên 3 mặt thoáng, 4 hướng nhìn trải rộng về phía trung tâm quận 1, công viên Hương Tràm, quận 2, hồ bơi và công viên nội khu.

Hầu hết các phòng trong mỗi căn hộ đều là các căn góc với 2 mặt thoáng, diện tích linh hoạt 50m2-95m2 được bố trí từ 1 đến 3 phòng ngủ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng .

Tại Eco Green SaiGon, mỗi căn hộ đều được chủ đầu tư trang bị hoàn thiện vật liệu và nội thất cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng như: thiết bị vệ sinh Duravit, HansGrohe hoặc Grohe, điều hòa Daikin, Samsung; bếp và máy hút mùi Teka; thiết bị điện Schneider; sàn gỗ công nghiệp 12mm; kính hộp Solar Control 2 lớp chống nóng, chống ồn; thang máy Otis...

Toà căn hộ HR1, dự án Eco Green SaiGon sắp cất nóc, dự kiến bàn giao vào quý ba 2020.

Hiện Eco Green SaiGon chuẩn bị bước vào giai đoạn cất nóc tòa HR1. Chủ đầu tư tiến hành chào bán những căn hộ cuối cùng của tòa HR1 với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, 30 khách hàng đầu tiên đặt mua sẽ nhận ngay một lượng vàng cho căn 2 phòng ngủ và 2 lượng vàng cho căn hộ 3 phòng ngủ. Người mua nhà trả trước 30% giá trị hợp đồng đã sở hữu căn hộ. Dự án hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% cho 40% giá trị căn hộ trong 12 tháng.

Thành Dương