Là cửa ngõ giao thương quan trọng của thủ đô Hà Nội - nơi tập trung các đầu mối giao thông huyết mạch như đường Nguyễn Xiển – Xa La, đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, đường vành đai 2.5..., diện mạo khu Nam Hà Nội ngày càng thay đổi, kéo theo sự tăng trưởng của thị trường bất động sản tại đây.

Đột phá từ quy hoạch giao thông đồng bộ

Khu Tây Nam Kim Giang ở phía Nam Hà Nội có vị trí quan trọng trên bản đồ tổng thể khu vực phía Nam Hà Nội. Vì thế, khu vực này nhận được nhiều chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông.

Cụ thể, nhiều tuyến đường chính được mở rộng, cải tạo, nâng cấp như tuyến đường nối Nguyễn Xiển - Đại lộ Chu Văn An - Xa La đang hoàn thiện và dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2018, giúp giảm áp lực giao thông cho trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông).

Bên cạnh đó, tuyến đường vành đai 2.5 với tổng chiều dài 21,2 km nằm giữa đường vành đai 2 và vành đai 3, chạy qua các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ đang được triển khai và đường Tôn Thất Tùng kéo dài. Sau khi hoàn thành, hai tuyến đường này sẽ góp phần đáng kể vào việc rút ngắn quãng đường di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh lân cận.

Khu vực Tây Nam Kim Giang nhận được nhiều chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông.

Mới đây, thành phố Hà Nội thông qua quy hoạch tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường Vành đai 3, giúp cho việc di chuyển lên trung tâm phố cổ trở nên dễ dàng hơn, đồng thời hình thành một trục đường hướng tâm mới từ Thanh Hà, Xa La đến trung tâm.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, khu Tây Nam Kim Giang còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân về cuộc sống tiện nghi với các tiện ích đa dạng hiện hữu như bệnh viện Yyhọc cổ truyền quân đội, bệnh viện bộ xây dựng, bệnh viện K Tân Triều, trường mầm non, tiểu học Thanh Xuân Nam, THPT chuyên khoa học tự nhiên, đại học xã hội vhân văn, The Manor Central Park, siêu thị, ngân hàng, công viên Chu Văn An...

Theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng nhiều trục giao thông quan trọng, trong đó bao gồm khu Tây Nam Kim Giang nhằm góp phần mở rộng không gian đô thị, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mới sôi động bậc nhất phía Nam Thủ đô.

"Cú huých" cho thị trường bất động sản khu vực

Sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, cùng nhiều tiện ích độc đáo về văn hóa, giáo dục, y tế góp phần làm thay đổi bộ mặt khu Tây Nam Kim Giang nói riêng, thủ đô Hà Nội nói chung. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn tham gia phát triển dự án tại khu vực này như Bitexco Group, Vimefulland, HUD...

Trong đó, dự án Eco Dream, tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang, được bao bọc bởi hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện với các trục đường lớn như Nguyễn Xiển, Vành đai 3, Nguyễn Trãi... Ngoài ra, dự án còn có các tiện ích ngoại khu gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, ngân hàng, ngay sát dự án là công viên Chu Văn An rộng 100ha với thảm thực vật phong phú và hồ nước.

Eco Dream có nhiều tiện ích ngoại khu.

Là dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, được quy hoạch trên tổng diện tích đất 5.340m2, Eco Dream có gần 60% diện tích dành cho cảnh quan cây xanh và các tiện ích chung. Dự án có 2,5 tầng hầm, bể bơi, khu thương mại dịch vụ, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym, spa. Vườn cảnh quan và phòng sinh hoạt cộng đồng được thiết kế trên tầng mái, mang đến cho cư dân một nơi sinh hoạt vui chơi giải trí lý tưởng.

Hiện Eco Dream đã cất nóc vượt tiến độ 6 tháng và được bàn giao với vật liệu, nội thất cao cấp như Sơn nước Jotun, gạch Ceramic, thang máy Otis hoặc Thyssenkrupp, thiết bị điện Schneider, đèn LED tiết kiệm điện.Phòng vệ sinh được trang bị bình nóng lạnh, trang thiết bị vệ sinh Toto...Dự án đang mở bán những căn hộ cuối cùng với mức giá từ 26 triệu một m2.

Hà My