Một trong những triết lý kinh doanh của E-Land là sự chia sẻ, có nghĩa là "làm việc để chia sẻ chứ không chỉ đơn thuần là tạo ra lợi nhuận". Tại bất cứ địa điểm kinh doanh nào, công ty đều mong muốn không chỉ tạo ra công ăn việc làm mà còn đồng hành, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của dân cư địa phương nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại Việt Nam, hiện E-Land điều hành các công ty như E-Land Việt Nam với nhà máy may tại huyện Củ Chi - TP HCM, Long An, Tây Ninh, Bình Dương; Công ty Thành Công chuyên sản xuất sợi, dệt, đan, nhuộm, may tại quận 4, huyện Hóc Môn và quận Tân Phú của TP HCM và các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Vĩnh Long. Ngoài ra còn có Công ty SY VINA sản xuất vải dệt nhân tạo tại Đồng Nai; Công ty Savimex sản xuất đồ gỗ tại quận 12 và Thủ Đức, TP HCM; phòng khám đa khoa Thành Công cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại quận Tân Phú, TP HCM.

Ba nguyên tắc được E-Land định hướng cho các hoạt động xã hội bao gồm trực tiếp, lâu dài và có liên quan đến hoạt động của công ty. Khi công ty đã xác định ngành nghề hoạt động tại địa bàn có liên quan, việc đóng góp sẽ được duy trì thường xuyên, trực tiếp cho cư dân địa phương. Vì vậy, E-Land chọn các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, mái ấm trẻ em khuyết tật, những hoàn cảnh khó khăn trong bán kính di chuyển 30 phút từ địa điểm hoạt động của công ty để thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ hàng tháng bằng các nhu yếu phẩm, vật dụng, đồ dùng và sản phẩm do công ty sản xuất như quần áo, vải...

Công ty trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Một trong những hoạt động xã hội chính của E-Land là chương trình trao tặng học bổng cho con cán bộ công nhân viên của công ty. Đối với sinh viên, học sinh tại TP HCM và các khu vực lân cận địa điểm kinh doanh, hàng năm, công ty lựa chọn 600 em học sinh, sinh viên từ tiểu học đến đại học có hoàn cảnh khó khăn thông qua quy trình xét tuyển và phỏng vấn nghiêm ngặt để hỗ trợ học phí. Đồng thời, các em sẽ được tham gia hoạt động ngoại khóa "E-Land Vision Camp" để có cơ hội giao lưu, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, thể hiện sự biết ơn cha mẹ thông qua việc viết thư cảm ơn và tham gia các hoạt động hỗ trợ trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, mái ấm trẻ em khuyết tật, phục vụ bếp ăn yêu thương.

Mỗi khi xây dựng nhà máy mới, công ty đều thực hiện chương trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho người nghèo tại các khu vực gần nhà máy công ty. Công ty phối hợp với các nhà thầu xây dựng và sử dụng vật liệu tồn của nhà máy mới để xây lên những mái ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xây dựng xong, vật liệu có thể làm phế liệu hoặc tồn kho nhưng chúng lại trở nên hữu ích và ý nghĩa khi được sử dụng để xây dựng những ngôi nhà như thế. Các nhà thầu xây dựng cũng ủng hộ và cùng công ty thực hiện chương trình này.

Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Từ năm 2015, E-Land bắt đầu tổ chức chương trình từ thiện "10.000 Mầu nhiệm" để tất cả cán bộ công nhân viên E-Land ở Việt Nam cũng như người ngoài có thể tham gia. Nhân viên có thể đóng góp thông qua hộp thư quyên góp với số tiền quyên góp hàng tháng 10.000 đồng một người.

Hiện, tổng số tiền quyên góp thu được là 580 triệu đồng bao gồm 290 triệu đồng do tập thể cán bộ nhân viên đóng góp và số tiền tương đương 290 triệu đồng trích từ Quỹ từ thiện E-Land. Số tiền này được dùng để hỗ trợ ca phẫu thuật ung thư, tai nạn giao thông, giúp đỡ trẻ em mồ côi và mái ấm người khiếm thị.

Từ năm 2014, Phòng khám đa khoa Thành Công đã khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở các tỉnh ngoài TP HCM như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long. Hiện, phòng khám Thành Công đã thực hiện khám và điều trị miễn phí cho hơn 6.300 lượt người.

Hàng nghìn người được hỗ trợ bảo hiểm y tế, khám, điều trị bệnh miễn phí.

Bên cạnh đó, với người dân không thể đến khám chữa bệnh do không có bảo hiểm y tế, E-Land đã làm việc với chính quyền địa phương để cấp thẻ bảo hiểm hàng năm. Trong đó, chính quyền địa phương hỗ trợ 50% và E-Land chi trả 50% tiền phí bảo hiểm. Đối với người nghèo không thể đến bệnh viện khám chữa bệnh cho dù có thẻ bảo hiểm, E-Land đã tặng 300 phiếu khám chữa bệnh miễn phí trị giá một triệu đồng một phiếu.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc tại địa phương, E-Land thường xuyên thăm và tặng áo cho các hộ gia đình khó khăn. Trong năm 2015, công ty đã trao tặng hơn 15.000 áo; phục vụ bếp ăn miễn phí mỗi tháng một lần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho người khuyết tật và tặng sữa cho trẻ em tại các mái ấm.

Bằng những hoạt động ý nghĩa đó, E-Land nhận được nhiều giải thưởng trách nhiệm xã hội (CSR) do Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng. Năm 2015 và 2016, phòng khám Thành Công đã được chọn là top 50 công ty niêm yết tốt tại Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn vì thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR.

