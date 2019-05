Nhờ tính linh hoạt cao, công nghệ Micro Ultra Coil Pocket mang đến người dùng sự thoải mái, giảm tích tụ các điểm áp lực để thư giãn tối đa.

Dunlopillo vừa ra mắt sản phẩm ứng dụng lò xo túi siêu nhỏ - Micro Ultra Coil Pocket, tại sự kiện "Dare to change for the better", được tổ chức tại TP HCM vào ngày 9/5.

Thay đổi vì khách hàng

Micro Ultra Coil pocket là công nghệ lò xo túi siêu nhỏ có tính linh hoạt cao, mang lại sự thoải mái tương thích với đường cong cơ thể, giảm tích tụ các điểm áp lực để thư giãn tối đa. Đây là lần đầu tiên Dunlopillo mang đến người tiêu dùng công nghệ mới này.

Đại diện Dunlopillo Việt Nam cho biết, công nghệ này sẽ được ứng dụng vào sản phẩm nệm Evita phiên bản mới, mang đến người sử dụng cảm giác êm ái và thoải mái trong nhiều năm liền. Ngoài ra, công nghệ này sẽ hỗ trợ chuyển động dễ dàng và tăng độ nẩy cho nệm, mang đến cảm giác khô ráo và thoáng mát suốt thời gian sử dụng.

Bên cạnh nệm Evita với hệ thống lò xo siêu nhỏ, một loạt dòng sản phẩm cơ bản khác cũng được Dunlopillo nâng cấp.

Đây là động thái minh chứng cho việc luôn nâng cấp và cải tiến để mang đến những sản phẩm với chất lượng tốt nhất tới khách hàng. Dịp này, bên cạnh nệm Evita với hệ thống lò xo siêu nhỏ, một loạt dòng sản phẩm cơ bản khác cũng được Dunlopillo nâng cấp và giới thiệu trong sự kiện, bao gồm: Venus Supreme, Diamond Grande, Audrey, Evita, Marilyn...

Không ngừng cải tiến sản phẩm

Nhân sự kiện "Dare to change for the better", Dunlopillo Việt Nam cũng mang đến cho những khách hàng có niềm đam mê phong cách hoàng gia sang trọng bằng sản phẩm mới Royal Kensington. Một sản phẩm cao cấp nhất trong dòng nệm Standard.

Dunlopilo không ngừng tạo ra những trải nghiệm thư giãn thú vị để mang đến khách hàng niềm hứng khởi mỗi khi thức giấc.

Royal Kesington là sản phẩm sử dụng cao su mang tính cách mạng Talasilver Wave - loại cao su ưu việt ra mắt năm 2015. Không những thế, sản phẩm còn tích hợp công nghệ bạc nano Talasilver cho khả năng kháng khuẩn, ngăn cản các tác nhân gây dị ứng, không cho phép vi khuẩn gia tăng trên bề mặt nệm.

Ngoài ra, theo Dunlopillo Việt Nam, công nghệ AEGIS được đưa vào nệm có khả năng loại bỏ vi sinh vật gây hại, cung cấp sự bảo vệ tối đa để chống lại vi khuẩn trong nhiều năm liền. Nhờ vậy, sản phẩm giúp bảo vệ gia đình người sử dụng có được giấc ngủ an lành và khỏe mạnh, dễ dàng tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng thực sự ngay chính ngôi nhà của mình.

Với tinh thần không ngừng cải tiến để vươn đến sự hoàn mỹ, đội ngũ sáng tạo của Dunlopillo vẫn đang miệt mài từng ngày tìm ra giải pháp tối ưu để mang đến giấc ngủ ngon và sâu hơn cho khách hàng đã tin dùng.

Bạn sẽ dễ dàng tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng thực sự ngay chính ngôi nhà của mình từ chiếc nệm thương hiệu Dunlopillo.

Được đầu tư phát triển bởi Tập đoàn Pikolin Tây Ban Nha - một trong những tập đoàn chuyên sản xuất nệm cao cấp nhất thế giới, các sản phẩm của Dunlopillo luôn trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người sử dụng. Dunlopilo không ngừng tạo ra những trải nghiệm thư giãn thú vị để mang đến khách hàng niềm hứng khởi, sẵn sàng đón nhận điều tốt đẹp từ cuộc sống mỗi khi thức giấc. Chi tiết về các dòng sản phẩm tại website: www.dunlopillo.vn www.dunlopillo.com.vn hoặc trang fanpage chính thức của Dunlopillo www.facebook.com/Dunlopillovn/.

