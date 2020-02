Mỹ Các dịch vụ trực tuyến như Amazon Prime và Spotify đang thi nhau cung cấp video, và nhạc giải trí cho chó, mèo.

Hầu hết mọi ngày, đôi mèo Opie và Karma thường nằm âu yếm trên giường ở tầng trên căn nhà tại Saratoga Springs, New York. Đó là nhà của Aray Till, một giám đốc sáng tạo tự do. Tuy nhiên, vào một buổi chiều gần đây, chúng bị tiếng chim hót líu lo trong phòng khách tầng dưới thu hút.

Chúng đi xuống cầu thang và bị sững lại bởi video trên màn hình TV. Opie vỗ vào màn hình, trong khi Karma ngồi thẳng dậy như chú lính gác đang cảnh giác.

Gần đây, Till phát hiện ra chương tình TV dành cho mèo trên Amazon Prime, thư viện về các video trực tuyến và phim có các loài chim, sóc và các sinh vật khác, và được tạo ra nhằm giải trí cho mèo.

Không chỉ có Opie và Karma thích thú. "Gia đình chồng tôi đến chơi và chúng tôi mở chương trình TV dành cho mèo," cô Till chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. "Năm người lớn, một trẻ em và hai con mèo cùng xem. Đây là thời gian nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời khỏi những tin tức hàng ngày."

Đua nhau làm dịch vụ truyền hình cho chó mèo Một con mèo đang xem phim trực tuyến của dịch vụ giải trí dành riêng cho thú cưng. Video: NYT.

Trước đây, người nuôi thú cưng dùng âm nhạc cổ điển và kênh Animal Planet để gây chú ý những con chó hiếu động và những con mèo lười nhác. Nhưng cùng với sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến, công nghệ cao mang lại những giải pháp mới.

Tháng trước, Spotify tung danh sách nhạc mới dành cho mèo, chó và chủ nhân của chúng. Audible, dịch vụ sách trực tuyến, hợp tác cùng Cesar Millan, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình với chương trình thực tế "Dog whisperer", giới thiệu sách dành cho chó con. Amazon Prime thì giới thiệu các video nội dung về những con sóc đang tranh cãi, những con gấu trúc ồn ào cho thú cưng xem.

"Tôi chưa từng nghĩ nó hứng thú một con chim nhiều như vậy," Sam Jacobs kể về con mèo 10 tuổi của cô, Billie. Nhưng sau khi Jacobs nghe nói về chương trình dành cho mèo trên Instagram, cô mở nó lên và Billie "hoàn toàn ngồi yên và xem - đây là điều nó chưa từng làm".

Nếu giờ mới xuất hiện các chương trình dành cho mèo, các chương trình dành cho chó đã có từ lâu tại Mỹ. Vào năm 2012, kênh truyền hình đầu tiên dành cho chó ra đời. DogTV, cung cấp dịch vụ phát trực tuyến, được thiết kế nhằm xoa dịu nỗi sợ bị cách ly và khích lệ các con chó ở nhà một mình. Một năm sau đó, một nghiên cứu của tờ báo Animal Cognition cho thấy các con chó có thể nhận ra khuôn mặt của những con chó khác trên màn hình vi tính.

Trong cùng thời điểm đó, ngành công nghiệp các sản phẩm dành cho thú cưng bùng phát. Năm ngoái, chẳng hạn, người Mỹ chi 72 tỷ USD mua thức ăn, vật dụng và đồ chơi cho thú cưng. Cũng không có gì ngạc nhiên khi các dịch vụ trực tuyến cũng hướng đến thị trường sinh lợi này.

Spotify khảo sát 5.000 người nuôi thú cưng từ Anh, Australia, Tây Ban Nha, Italy và Mỹ trước khi cho ra mắt các video dành cho thú cưng. Hơn 7 trong số 10 người nuôi thú cưng được khảo sát cho biết họ thường chơi nhạc cho thú cưng. Gần một nửa số chủ nhân tin rằng âm nhạc giúp giảm căng thẳng cho thú cưng của họ.

Tuy nhiên, xem chim hoặc sóc trên màn hình không thể thay thế cho hoạt động ngoài trời. "Ít nhất nếu như ở bên ngoài, và nhìn thấy một con sóc, chúng có thể ngửi hoặc đào," chuyên gia về thú cưng Millan chia sẻ. "Và các con chó luôn muốn được ở cùng với đồng loại. Chúng sẽ không bao giờ đến Best Buy và mua một chiếc TV", ông nói thêm.

Tiến sĩ Nolan Zeide, bác sĩ thú y ở Stamford, cho biết sóng âm và các tần số có tác động đến động vật. Nhưng điều chúng muốn nhất là được ở cùng với chủ. "Tôi biết nhiều người tin rằng Animal Planet khiến cho mèo hoặc chó của họ cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, con vật chỉ muốn một thứ, con người", ông nói.

Đua nhau làm dịch vụ truyền hình cho chó mèo Các chương trình về chim của Amazon Prime hấp dẫn nhiều con mèo. Video: NYT.

Grace Bonney tình cờ phát hiện ra chương trình dành cho mèo trên Amazon Prime vài tuần trước khi đang tìm kiếm thứ gì đó để xem trong lúc con chó của cô hồi phục sau phẫu thuật đầu gối. Thật ra, cô muốn tìm một chương trình cho bản thân. Và cô tò mò về những điều Amazon thực hiện dành cho mèo.

"Chúng rất hấp dẫn vì có quá nhiều kịch tính, giống như bất cứ điều gì bạn từng xem trên Bravo," cô nói. Chim chóc chiến đấu và vỗ cánh với nhau. Các con gấu trúc lang thang dưới màn đêm. Trong một chương trình, một con diều hâu tấn công loài gặm nhấm đang đào hang.

Bonney quyết định chia sẻ khám phá này trên Instgram cá nhân. "Tôi nhận được 400 tin nhắn trực tiếp từ những người háo hức muốn tìm hiểu," cô nói. Nhiều bạn bè phàn nàn vì Amazon Prime không cung cấp một số video ở Canada.

Cô Jacobs, người thu mua bánh kẹo theo mùa, cho biết Billie, con mèo lông đen của cô, chủ yếu là ngủ và làm lơ tất cả thành viên trong gia đình. "Nó chỉ để ý bản thân," cô nói. Gần đây, Billie nhảy lên ghế trường kỷ và nhìn chằm chằm con chim trên chương trình dành cho mèo trong 10 phút. "Thật là bất thường," cô Jacobs nói.

Tiến sĩ Zeide không nghĩ vậy. "Con mèo đang nhìn vào người cho chim ăn và bạn biết nó đang nghĩ gì không," ông nói. "Nó muốn ăn con chim đó. Chúng hoàn toàn không thư giãn."

Phiên An (theo The New York Times)