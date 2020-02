Nhờ tặng kèm khẩu trang mà chị Hoa, chuyên bán mắt kính ở Hà Nội biến hoạt động kinh doanh từ ế ẩm sang đắt khách.

Bệnh viêm phổi do nCoV đang khiến doanh số của nhiều cửa hàng như của Hoa (người chuyên bán kính mắt ở Thanh Xuân, Hà Nội) sa sút. Riêng cửa hàng của Hoa lượng mua mắt kính đầu năm đã giảm tới 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, chị lên chương trình khuyến mãi mua hàng tặng khẩu trang - giữa cơn khủng hoảng khẩu trang hiện nay - để kích cầu.

Không chỉ giảm giá mắt kính tới 30% mà chị còn tặng thêm khẩu trang 3M cho mỗi khách mua hàng. Nhờ kích cầu đúng nhu cầu người tiêu dùng nên chị đã bán được cả 1.000 chiếc kính chỉ trong vòng một tuần.

Nhiều shop online bán 2.000-3.000 chiếc kính nhờ chiêu khuyến mãi mua kính tặng khẩu trang. Ảnh: HC.

Cũng dùng chiêu này mà chị Linh chuyên bán hàng online ở TP HCM tăng được số đơn hàng. "Từ khi tôi áp dụng chương trình mua một hũ tỏi ngâm mật ong có giá 500.000 đồng được tặng hộp khẩu trang y tế miễn phí cho khách lượng khách đặt gần như "cháy hàng".

"Tôi bán 100 hũ tỏi chỉ trong 2 ngày. Nhiều khách hàng cho biết, họ đi mua khẩu trang nhưng khá khó khăn. Do đó, ngoài việc mua tỏi tăng sức đề kháng thì họ còn giải quyết được vấn đề này", chị Trang nói.

Mỗi hộp khẩu trang chị đặt mua với giá 50.000 đồng. Để có được 100 hộp khẩu trang tặng khách hàng chị phải tìm trong hội buôn bán. Và phải gom 3-4 nơi mới có đủ số lượng để làm quà khuyến mãi.

Vượt qua cơn ế ẩm nhờ tặng kèm khẩu trang, Mỹ - chuyên bán giày nội địa Nhật cho biết, đã bán được 30 đôi chỉ trong một tuần. Mỗi khách hàng mua giày sẽ được tặng 1 cặp khẩu trang 3D (tương đương 30.000 đồng). Theo chị Mỹ, đây cũng là loại được nhập từ Nhật.

Tương tự với các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, tiêu dùng. Cửa hàng bán thực phẩm cũng sử dụng cách này. Một số, cửa hàng mắt kính, áo mưa, giày dép sau 2 tuần rao bán tặng kèm khẩu trang, lượng khách đặt mua lên tới 2.000-3.000 sản phẩm.

Chạy đua xu hướng "bán hàng tặng kèm khẩu trang", trên các website thương mại điện tử, nhiều gian hàng cũng đua nhau áp dụng hình thức kinh doanh này. Nhiều gian hàng thấy được hiệu quả rõ rệt khi lượt khách đặt mua tăng mạnh.

Hồng Châu