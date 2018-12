Cho thuê bản quyền phần mềm giá rẻ

Cách đây không lâu, người Việt Nam đi du lịch nước ngoài chỉ có thể truy cập internet bằng 2 cách là tìm mạng wifi miễn phí, hoặc mua một sim điện thoại của nhà mạng địa phương. Ngoài ra, còn một cách thứ 3 là dùng dịch vụ chuyển vùng dữ liệu (data roaming) của nhà mạng Việt Nam nhưng khá hiếm người dùng. Lý do là giá cao.

Ví dụ, nếu chuyển vùng dữ liệu tại châu Á, Viettel sẽ tính 64.500 đồng cho 1 Mb còn Mobifone thì tính đến gần 230.000 đồng cho 1 Mb. Với mức cước này, chỉ khi nào người đi du lịch sẵn sàng bỏ tiền triệu chỉ để “lướt” Facebook thì mới đủ “can đảm” kích hoạt dịch vụ.

Do đó, trong khi người Việt Nam đi nước ngoài du lịch ngày một tăng và lựa chọn của đại đa số là mua sim của nhà mạng địa phương thì một loại hình dịch vụ mới là cho thuê wifi du lịch quốc tế đã bắt đầu hình thành, với 2 nhà cung cấp đầu tiên là Wifi Quốc tế của A&H Telecom và Laxgo của Laxgo Now Vietnam.

Theo A&H Telecom, ưu điểm của dịch vụ này là khách du lịch chỉ cần thuê một router phát wifi di động với chi phí cố định là có thể mang đi du lịch và chia sẻ mạng wifi đến một nhóm khoảng 5 người dùng. Giải pháp này được các đơn vị khẳng định là tiện lợi và rẻ hơn việc mua sim tại quốc gia điểm đến. Người dùng chỉ cần mang theo router đã thuê, bật lên và truy cập internet thông qua mạng wifi phát ra từ router.

Dịch vụ cho người Việt thuê wifi khi đi du lịch nước ngoài đang nở rộ.

Dù mới xuất hiện nhưng dịch vụ này đang khá phát đạt. Bà Jennifer Moke, phụ trách kinh doanh của Laxgo Now Vietnam xác nhận, lượng khách hàng của đơn vị này đang tăng trên 100% mỗi tháng. So với Wifi Quốc tế, phía Laxgo đang có phần nhỉnh hơn về thị phần do có tiềm lực từ công ty mẹ tại Singapore và làm chủ công nghệ.

“Từ đây đến 2017, chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào thị trường Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam phát triển khá mạnh. Các bạn có thể thấy các hãng bay giá rẻ đang liên tục mở thêm đường bay đi nước ngoài. Người Việt đang đi nước ngoài dễ hơn và nhiều hơn. Đó là thời cơ của chúng tôi”, bà Jennifer Moke chia sẻ.

Thực tế, dịch vụ cho thuê wifi du lịch không mới tại nhiều nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia. Đặc biệt là Nhật Bản, nơi mà wifi miễn phí hầu như không có, thì khách du lịch đến nước này phải chọn giải pháp thuê các router phát wifi di động của CDJapan, Econnect Japan hay Global Advanced Communications… để sử dụng. Ngay tại Việt Nam cũng có một vài dịch vụ cho thuê router wifi du lịch Nhật. Đơn cử như dịch vụ của DigiTel. Còn với khả năng cung ứng đa quốc gia thì chỉ có 2 đơn vị. Cụ thể, Wifi Quốc tế cung ứng dịch vụ cho thuê wifi tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ còn Laxgo thì đang dừng ở con số 60. Ngoài ra, do đặc thù về địa bàn hoạt động nên Wifi Quốc tế đang có lợi thế tại thị trường Hà Nội còn Laxgo thì chiếm lĩnh thị trường phía Nam, đặc biệt là TP HCM. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai là khách đang chủ yếu thuê router wifi để đi Thái Lan và Singapore. Hiện vào những tháng cuối năm, nhóm thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đang phát triển tốt do vào mùa du lịch thu đông.

“Có rất nhiều tiềm năng đối với thị trường cho thuê wifi du lịch tại Việt Nam. Mỗi người Việt có thể dùng từ 10 đến 15 GB dung lượng Internet hàng tháng và sẽ còn tăng lên. Với thói quen này, sẽ có rất nhiều người đi du lịch và họ cần đến thiết bị phát wifi”, bà Jennifer Moke nhận định.

Trước đây, khi chưa diễn ra cuộc đua cho thuê wifi du lịch tại Việt Nam, một bộ phận nhỏ người am hiểu công nghệ thường chọn thuê hoặc mua từ dịch vụ nước ngoài. Đơn cử như Glocal Me hoặc Skyroam. Số ít khác thì mua các sim dữ liệu quốc tế để dùng. Tùy theo nhà cung cấp mà số lượng quốc gia được hỗ trợ sẽ khác nhau. Ví dụ như Apple Sim của Apple có thể dùng mạng dữ liệu tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số thương hiệu như: WorldSIM (Anh) có thể dùng dữ liệu 3G/4G tại 188 nước; Transatel Sim (Pháp) dùng tại 80 nước; KeepGo (Mỹ) dùng tại 65 nước… Không chỉ cung cấp sim, các hãng này còn cung cấp trọn gói một bộ router wifi di động kèm sim cho khách hàng.

Theo giới công nghệ, các đơn vị cho thuê wifi du lịch thực tế cũng là đi mua sim dữ liệu quốc tế và thiết bị router wifi để mang về cho khách du lịch thuê lại nhằm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, ở góc độ khác, một nhân vật đang trực tiếp làm trong lĩnh vực cho thuê wifi du lịch lại khẳng định, cách làm này chỉ là công nghệ cũ. Với công nghệ mới, bộ router wifi không có sim nào bên trong.

Viễn Thông