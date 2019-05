Giá một kg đu đủ Nhật Bản nhập về theo đường hàng không đắt gấp khoảng 20 lần đu đủ chín nội địa.

Trong lúc đủ đu chín bán lẻ trong nước dao động từ 35.000 đến 50.000 đồng mỗi kg loại ngon, đẹp thì đu đủ chín mini Nhật Bản được nhập về theo đường xách tay có giá đến 990.000 đồng mỗi kg. Theo một cửa hàng trái cây cao cấp tại quận 1, TP HCM, đây là lần đầu tiên loại đu đủ này được đưa về.

Đu đu mini Nhật có kích thước tương đối nhỏ, hình dáng giống quả lê tây. Quả có vỏ cứng màu vàng, ruột đỏ cam và có vị ngọt lịm. Mỗi quả chỉ nặng tầm 600 gram nhưng so với giá niêm yết thì cùng phải mất 600.000 đồng để sở hữu. Cửa hàng cho biết, do lần đầu mang về nên chỉ nhập vài thùng, mỗi thùng 4 quả để xem phản ứng.

Bên ngoài và bên trong quả đu đủ mini Nhật được nhập về Việt Nam. Ảnh: Mia

"Giá đu đủ này rất đắt so với hàng nội địa nên chúng tôi chỉ mới tìm hiểu nhu cầu của khách. Sở dĩ giá cao do giá tại Nhật Bản vốn cũng cao vì sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn của Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản (JA), cộng với chi phí vận chuyển theo đường xách tay hàng không", chị Linh, đại diện cửa hàng giải thích.

Cửa hàng cho biết, đu đủ này là giống Sunrise Solo, được trồng tại Okianawa trong nhà kính. Tại Nhật Bản, hai vùng trồng đu đủ chính là Okianawa và Miyazaki. Đây là những nơi có khí hậu gần giống nhiệt đới với nhiều ánh sáng và ấm, thích hợp cho đu đủ sinh trưởng.

Mùa đu đủ tại Nhật là các tháng hè thu. Do loại quả này bắt đầu vào vụ thu hoạch trong lúc thị trường trái cây cao cấp nhập khẩu Việt Nam đang có xu hướng chuộng hàng Nhật nên cửa hàng mang về kinh doanh.

Theo tài liệu của Đại học Hawaii (Mỹ), giống đu đủ Sunrise Solo là giống cải tiến của đu đủ Solo, được lai tạo vào năm 1961 tại trang trại thuộc đại học này. Cây trồng khoảng chín tháng, cao tầm một mét là cho lứa quả đầu tiên. Đặc điểm của đu đủ Sunrise Solo là quả khá đồng đều về trọng lượng và hình dáng.

Dỹ Tùng