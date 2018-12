Theo đại diện công ty TNHH Đầu tư Triệu phú, các căn hộ mẫu có diện tích từ 66m2 sẽ nằm trong danh sách ra mắt lần này. "Khu nhà mẫu được xây dựng đúng theo kiến trúc và thiết kế nội thất giúp người tham quan có được cái nhìn tổng quan, chi tiết về không gian sống tương lai của mình, hỗ trợ cho quá trình khảo sát, định hướng thiết kế và nhu cầu thực tế”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Các căn hộ mẫu có diện tích từ 66m2 sẽ được ra mắt trong ngày 26/6.

Trong dịp khai trương nhà mẫu và mở bán dự án, khách hàng còn có cơ hội nhận được những món quà giá trị từ lễ bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm giải đặc biệt - một xe đạp điện trị giá 20 triệu đồng, một giải Nhất là chuyến du lịch Bà Nà Hills 3 ngày 2 đêm và 5 giải Nhì mỗi giải trị giá một chỉ vàng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ 32T sẽ hưởng ưu đãi từ chủ đầu tư gồm miễn phí dịch vụ quản lý vận hành trong một năm. Người mua được Vietcombank hỗ trợ vay lên tới 80% giá trị hợp đồng, lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà. Như vậy, chỉ từ một tỷ đồng khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ chung cư tại dự án.

Liên hệ: Công ty TNHH Đầu tư Triệu Phú, tòa C, Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Hotline: 0944 33 66 55.

The Golden An Khánh, còn là một quần thể không chỉ đa dạng hóa về nhu cầu sử dụng, mà còn cung cấp đầy đủ nhiều dịch vụ, tiện ích như thể thao - giải trí, giáo dục, bệnh viện… Với thiết kế tiện ích tiêu chuẩn 5 sao gồm từ tầng một đến tầng 5 là khu để xe, trung tâm thương mại, spa, gym, nhà trẻ, văn phòng… Từ tầng 6 đến tầng 32 là khu nhà ở với tổng số 832 căn hộ.

Mỗi căn hộ có 2 phòng ngủ, 2WC và 2 ban công mang lại không gian sống thoải mái, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Điểm nhấn trong phong cách là tất cả căn hộ được thiết kế thông minh, nội thất khoa học giúp tối đa hóa công năng sử dụng. Hệ thống điều hòa trung tâm bố trí tại các khu vực sảnh, hành lang và thang máy, tầng hầm gửi xe thông minh, máy phát điện dự phòng ổn định 24/7 đảm bảo cung cấp điện khi cần thiết.

The Golden An Khánh 32T được xây dựng trên khu đất có diện tích 33ha có chức năng hỗn hợp chung cư cao tầng và văn phòng, thương mại dịch vụ trong quần thể 288,8ha của khu đô thị mới Nam An Khánh - vị trí đắc địa thuộc phía Tây Hà Nội. Dự án gần Đại lộ Thăng Long được xây dựng với 8 làn xe, đường Lê Trọng Tấn là những tuyến giao thông quan trọng của thành phố.

Từ The Golden An Khánh 32T đi đến các khu trung tâm lân cận như quận Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy thuận tiện và nhanh chóng. Khách hàng chỉ mất 5 phút di chuyển để đến bến xe Mỹ Đình hoặc có thể bắt xe buýt liên tỉnh ngay tại The Golden An Khánh để đi Hòa Bình, Hải Phòng…

Thanh Thư