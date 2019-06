Ngoài mở rộng sân bay, Bình Định ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Vài năm trở lại đây, Bình Định được coi là một trong những địa phương tiềm năng phát triển du lịch và bất động sản. Theo Sở Du lịch tỉnh, năm 2018, Bình Định dự kiến đón trên 4,092 triệu lượt khách, tăng 10,6 % so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu thuần trong ngành du lịch đạt 3.301 tỷ đồng, tăng 54,7% so với năm 2017.

Những yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch Bình Định là cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hạ tầng giao thông được nâng cấp và kết nối đồng bộ. Nhiều công trình lớn được xây dựng, tiêu biểu như nhà ga T1 Cảng hàng không Phù Cát diện tích gần gấp ba lần nhà ga cũ, nâng số chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đến Bình Định lên 35 chuyến mỗi ngày, thay vì 3 - 5 chuyến như trước năm 2017.

Để đáp ứng mục tiêu doanh thu từ du lịch đạt 6.500 tỷ đồng (tăng 97%) trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế kết nối với Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc...

Mới đây, Bình Định hỗ trợ 32 tỷ đồng nhằm di dời ba khách sạn chắn biển Quy Nhơn, trả lại không gian cộng đồng. UBND tỉnh cũng chủ trương thay đổi chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi nguồn lực trong và ngoài nước nhằm phát triển Bình Định thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách.

Hai năm trở lại đây, nhiều ông lớn bất động sản đã chú trọng đầu tư vào thị trường Bình Định như FLC, Sun Group, Vin Group, Hưng Thịnh Corp... Sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn góp phần làm thị trường bất động sản trở nên sôi động, tạo sự đa dạng sản phẩm và góp phần phát triển hạ tầng, tiện ích và không gian sống.

Mới đây nhất, dự án Quy Nhơn New City thuộc địa phận thị xã An Nhơn do Công ty TNHH Đông Bàn Thành đầu tư đã ra mắt thị trường. Theo chủ đầu tư, lễ ra mắt dự án vào đầu tháng 6/2019 đã thu hút hàng trăm khách hàng và các chuyên viên phân phối bất động sản.

Nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 1A, một trong những trục đường sầm uất và quan trọng của khu vực, Quy Nhơn New City sở hữu cơ sở hạ tầng và tiện ích nội khu hoàn thiện.

Theo chủ đầu tư, dự án nằm liền kề sân bay Phù Cát - công trình được định hướng trở thành sân bay quốc tế. Điều này có thể kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề kinh tế, trong đó có bất động sản.

Ông Trương Thanh Vũ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vgroup kỳ vọng: "Khu đô thị và dân cư Quy Nhơn New City với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ là động lực để phát triển thương mại và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Bình Định".

Với mức giá sản phẩm từ một tỷ đồng trở lên và lợi thế về vị trí, tiện ích, thiết kế, phương thức thanh toán linh hoạt... dự án được chủ đầu tư kỳ vọng là nơi an cư phù hợp cho người dân và cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư.

