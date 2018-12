Theo Vietracimex - chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Hinode City, sau khi công ty khảo sát ý kiến khách hàng cho thấy, khi chọn mua nhà ở, người Việt Nam thường coi trọng yếu tố bền chắc, kiên cố, phần vì điều kiện khí hậu khắc nghiệt, phần khác do quan niệm nhà là tài sản lớn, lâu dài. Đáp ứng yếu tố này, những dự án bất động sản với giải pháp thi công thông minh và kết cấu chắc chắn luôn có thanh khoản tốt trên thị trường.

Do vậy, với tâm huyết kiến tạo một dự án mang phong cách Nhật Bản ngay trong lòng Hà Nội, Vietracimex đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, thậm chí, sẵn sàng chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng công trình vượt trội.

Cụ thể, trong thi công nhà cao tầng, các chủ đầu tư có thể lựa chọn kỹ thuật cột dầm hoặc vách dầm. Nhược điểm của cột dầm là các cột to, vuông, cố định, khó tránh khỏi việc lấn vào diện tích căn hộ làm mặt bằng không được vuông vắn nhưng đảm bảo được không gian của tầng hầm. Cách làm vách dầm thì ngược lại, để đảm bảo căn hộ vuông vắn, tối ưu diện tích thì khó tối ưu không gian cho tầng trung tâm thương mại và giảm hiệu suất đỗ xe tại khu vực tầng hầm.

Hinode City được thiết kế hệ thồng dầm chuyển dày đến 2m, kết hợp linh hoạt giữa phương án cột dầm và vách dầm.

Tại Hinode City, toàn bộ phần thân dự án được xây dựng theo hệ kết cấu cột - vách cứng chịu lực, thông qua hệ dầm chuyển đặt tại tầng kĩ thuật của tòa nhà. Cụ thể, tại các tầng hầm và khối đế, Hinode City sử dụng hệ cột để có thể đảm bảo diện tích đỗ xe, độ thông thoáng của trung tâm thương mại. Lên đến khu căn hộ, toàn bộ cột bê tông chuyển thành hệ vách bê tông nằm giấu trong tường.

"Đây là giải pháp thi công không phải chủ đầu tư nào cũng chọn bởi việc sử dụng hệ dầm chuyển dày chuyển đổi từ cột sang vách tốn kém chi phí xây dựng. Đổi lại, cư dân được hưởng lợi về mặt mỹ quan, thiết kế tối ưu diện tích và chất lượng công trình vẫn đảm bảo", đại diện Vietracimex nói.

Theo chia sẻ của đơn vị thi công, tại dự án, thay vì sử dụng giải pháp sàn dự ứng lực - đang khá phổ biến tại nhiều dự án chung cư hiện nay, chủ đầu tư chọn sàn dầm truyền thống. Điều này làm tăng chiều cao mỗi tầng căn hộ thêm 0,3m so với khi sử dụng hệ cáp dự ứng lực.

Giải pháp sàn dầm truyền thống không chỉ đảm bảo sự bền chắc của công trình mà còn mang lại sự thuận tiện cho những cư dân có nhu cầu cải tạo căn hộ theo ý muốn khi về sinh sống lâu dài. Ngoài ra, với độ cao từ sàn tới sàn khoảng 3,5m, căn hộ Hinode City trở nên thoáng đãng khắc phục hạn chế trần thấp tại nhiều chung cư trên thị trường. Trần cao cùng những khung cửa kính chạm trần giúp các căn hộ tại đây tối ưu việc đón ánh sáng và gió trời, mang tới bầu không khí trong lành cho căn hộ.

Theo thiết kế, Hinode City gồm 26 tầng nổi trong đó có 3 tầng khối đế là trung tâm thương mại. Các căn hộ bố trí từ tầng 4 trở lên. Giữa phần khối đế và khối căn hộ là tầng kỹ thuật, mang tới sự yên tĩnh cho không gian ở của cư dân.

Lựa chọn các giải pháp thi công dầm chuyển và dầm sàn truyền thống đồng nghĩa với việc Vietracimex chấp nhận tốn kém, chi phí xây dựng tăng hơn hàng trăm tỷ đồng so với những giải pháp mà nhiều chủ đầu tư lựa chọn.

"Chất lượng công trình cũng như sự hài lòng của khách hàng là nền tảng của sự phát triển bền vững. Khi quyết định đi theo phong cách Nhật Bản, chúng tôi đã xác định yếu tố uy tín, chất lượng là tiêu chí tiên quyết cần cam kết và theo đuổi", vị đại diện doanh nghiệp nói.

Các căn hộ Hinode City có không gian vuông vắn, thông thoáng, tối ưu diện tích sử dụng nhờ trần cao và kết cấu hệ dầm chuyển an toàn.

Tổ hợp căn hộ cao cấp Hinode City sở hữu vị trí đắc địa tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với hai mặt tiền đường Minh Khai, Kim Ngưu. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, các cụm trường đại học lớn như Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Bệnh viện quốc tế Việt Pháp...

Ngoài hệ thống 1.099 căn hộ 2-4 phòng ngủ, căn Duplex với diện tích đa dạng 70m2-206 m2, Hinode City sở hữu chính sách bán hàng linh hoạt.

Cuối tháng 7 vừa qua tại lễ trao giải Dot Property Awards 2018, dự án Hinode City đã nhận đồng thời 2 giải thưởng, gồm: Thiết kế kiến trúc sáng tạo nhất Việt Nam 2018 - Best Innovative Architectural Design Vietnam 2018 và Dự án được yêu thích nhất Việt Nam 2018 -People’s Choice Award for Project of the Year Vietnam.

Thanh Thư