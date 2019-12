The Galleria Residence đại diện cho Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại lễ trao giải International Property Awards 2019 hôm 2/12 ở London (Anh).

Theo đó, dự án đạt giải ở hạng mục Apartment/Condominium Asia Pacific (Dự án căn hộ tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương) và Best International Apartment/Condominium (Căn hộ tốt nhất thế giới), trong khuôn khổ giải thưởng International Property Awards.

The Galleria Residence, (giai đoạn 1 của dự án The Metropole Thủ Thiêm) được phát triển bởi SonKim Land. Đây là năm thứ hai liên tiếp SonKim Land được vinh danh tại giải này.

Đại diện SonKim Land tại lễ trao giải.

Ông Andy Han Suk Jung - Tổng giám đốc của SonKim Land chia sẻ: "Chiến thắng hai năm liên tiếp tại International Property Award - Giải thưởng bất động sản quốc tế, không chỉ là thành tựu lớn mà còn phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ và cam kết của chúng tôi trong thị trường bất động sản cao cấp".

Nằm tại trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, The Galleria Residence bao gồm ba tòa tháp với 12 tầng, 456 căn hộ ở và 30 lô văn phòng và thương mại dịch vụ. The Galleria Residence là giai đoạn một của dự án The Metropole Thủ Thiêm, bao quanh bởi các công trình biểu tượng mới của thành phố và tiện ích công cộng, là nơi hội tụ của các xu hướng văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và giải trí tại TP HCM.

The Galleria Residence nằm cạnh trung tâm hội nghị thành phố, nhà hát Opera, quảng trường trung tâm và công viên bờ sông, được thiết kế để trở thành một không gian sống hiện đại và đầy màu sắc nghệ thuật.

Tiện nghi The Galleria Residences đa dạng, như vườn điêu khắc, hồ bơi vô cực dài 50m, hồ jacuzzi, phòng xông hơi nổi, chòi mát xa thủy lực, hồ bơi trẻ em, khu tắm tráng, sân chơi ngoài trời, phòng tập gym... mang lại sự tiện nghi, thoải mái cho các cư dân.

International Property Awards là giải thưởng dành cho các dự án bất động sản xuất sắc tầm cỡ quốc tế của các tập đoàn phát triển bất động sản trên toàn thế giới. Các hạng mục giải thưởng tương ứng với các chuyên môn khác nhau trong ngành bất động sản, bao gồm kiến trúc, thiết kế và các sáng kiến xây dựng. Công ty có mặt tại International Awards đều đã chiến thắng với điểm cao nhất tại mỗi khu vực.Giải thưởng từng được tổ chức tại nhiều nơi như châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Caribbe, Trung và Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu...

Phong Vân