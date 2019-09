The Minato Residence là dự án đầu tiên tại Việt Nam do chủ đầu tư Nhật Bản kiểm soát từ thiết kế, thi công và xây dựng.

Khu tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp The Minato Residence dự kiến chính thức ra mắt căn hộ mẫu ngày 22/9/2019 tại Lot B, Khu đô thị Waterfront City, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Phối cảnh dự án The Minato Residence tại TP Hải Phòng.

"Hàng trăm nhà đầu tư trong trục tam giác Hải Phòng – Hà Nội – Quảng Ninh đang 'săn đón' cơ hội đầu tư trong dự án này, bởi đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam do chủ đầu tư Nhật Bản kiểm soát đồng bộ các khâu từ thiết kế, thi công, xây dựng, quản lý và có tiềm năng sinh lời cao", đại diện Minato Việt Nam (liên doanh giữa Takara Leben và Fujita, Nhật Bản) chủ đầu tư dự án cho biết. "Khách hàng tham dự sẽ được trải nghiệm không gian sống chuẩn Nhật Bản tại căn hộ mẫu có kiến trúc tinh tế, sang trọng, chuỗi tiện ích hiện đại; tìm hiểu các cơ hội đầu tư, sở hữu các căn hộ tại vị trí đẹp nhất của dự án".

Dự án có tổng mức đầu tư 2.213,4 tỷ đồng. Hai tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp với 26 tầng nổi, một tầng hầm, 926 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ diện tích từ 51 m2 đến 107 m2. Theo chủ đầu tư, dự án lấy cảm hứng từ thành phố cảng hiện đại của xứ sở hoa anh đào sẽ làm hài lòng những khách hàng kỹ tính nhất do hội tụ tinh hoa Nhật Bản, khai thác trọn vẹn lợi thế của Khu đô thị ven sông Lạch Tray, khởi nguồn cho cuộc sống bình yên và thịnh vượng.

Hoa anh đào sẽ được trồng tại công viên xanh 1,26 ha trong dự án.

"Dự án Minato Residence đang thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại trục tam giác Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh", Đại diện Minato Việt Nam cho biết.

Hiện Hải Phòng đang tập trung số lượng lớn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài (chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc) đến công tác và làm việc, kéo theo nhu cầu căn hộ cao cấp cho thuê tăng nhanh. Một doanh nghiệp lớn tại Hải Phòng cho biết sẵn sàng chi trả tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài cao hơn 30 - 50% so với thị trường, song chỉ tập trung vào các khu đô thị tiêu chuẩn quốc tế, có chuỗi tiện ích cao cấp, đảm bảo an ninh, an toàn và ở vị trí thuận tiện cho việc di chuyển...

Bản vẽ nội thất một căn hộ tại dự án.

"Tôi đã tìm hiểu các dự án ở khu vực ven sông Lạch Tray và chỉ hài lòng với kiến trúc, tiện ích và không gian xanh tại The Minato Residence. Môi trường sống văn minh, cơ sở hạ tầng đồng bộ và tiện ích hiện đại, tôi cho rằng đây sẽ là không gian rất tốt cho gia đình tôi", một chuyên gia Nhật Bản đã sống cùng gia đình và làm việc hai năm tại Hải Phòng cho biết. "Quyết định chọn nơi an cư ngay sau khi dự án khởi công, chúng tôi tin tưởng vào chất lượng Nhật Bản và luôn có cảm giác cuộc sống ở đây sẽ giống như được trở về nhà".

Với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, chủ đầu tư cho biết các hạng mục của dự án đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Tuấn Vũ