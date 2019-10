Chủ đầu tư ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hạng mục dự án, xây dựng hệ thống cảnh quan xanh và tiện ích cao cấp.

Tọa lạc trên khu đất 42.500m2, Sunshine City Sài Gòn định danh mình là một dự án căn hộ cao cấp dành cho giới nhà giàu. Không chỉ sở hữu quy hoạch đồng bộ, tiện ích hiện đại, dự án còn ứng dụng hàng loạt công nghệ 4.0 với hệ sinh thái "Smart Living" mang tới cuộc sống thông minh.

Là nơi an cư cho giới thượng lưu, đẳng cấp, các tòa chung cư thiết kế mặt ngoài toàn bộ bằng kính Low-E, thiết bị vệ sinh cao cấp mạ vàng Kohler, hệ thống cửa thương hiệu châu Âu.

Không chỉ văn minh và đáng sống, Sunshine City Sài Gòn còn bắt nhịp với xu thế của thời đại khi cung cấp một hệ sinh thái "Smart Living" mang đậm dấu ấn công nghệ 4.0.

Tiện ích bể bơi tràn tại Sunshine City Sài Gòn.

Với hệ thống giám sát 24/24, cư dân dự án được đảm bảo an toàn tối đa. Smart Security gồm nhiều phân tầng bảo an như kiểm soát đa lớp, camera an ninh ở nhiều nơi, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID...

Những cư dân thành đạt tại Sunshine City Sài Gòn sẽ không khó để cảm nhận được cuộc sống tiêu chuẩn cao cấp qua một cú chạm. Công nghệ 4.0 ứng dụng trong mọi tiện ích dự án từ bãi giữ xe thông minh (Smart Parking), tới ứng dụng nhà thông minh (Smart Home) và hệ thống quản trị dữ liệu thông minh (Smart Management).

Sunshine City Sài Gòn "kế sông, cận thủy" bên dòng sông Cả Cấm. Để xây dựng môi trường sống xanh, chủ đầu tư dành 12.000m2 mặt nước dự án cho hệ thống sông nội khu, hồ cảnh quan kết hợp với nhiều mảng xanh từ công viên hay hệ thống vườn treo rộng đến 70m2 tại các tầng.

Đặc biệt, ở mỗi tòa nhà đều bố trí một không gian rộng hơn 100m2 là nơi lánh nạn theo đúng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy quốc tế. Đây là điểm nhấn không xuất hiện ở nhiều dự án cao cấp.

Hệ thống điều khiển tiện ích căn hộ trên ứng dụng di động.

Nhờ những khác biệt trong đầu tư, Sunshine City Sài Gòn đã vượt qua nhiều đối thủ tại Dot Property Vietnam Awards 2019 để nhận giải thưởng "Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất 2019".

"Với tâm huyết cùng dịch vụ 5 sao chuẩn quốc tế và công nghệ thông minh, Sunshine Group kỳ vọng sẽ tạo nên những chuẩn mực của giá trị sống thượng lưu ở TP HCM", đại diện chủ đầu tư nói.

Vị trí đắc địa tại quận 7

Quận 7, nơi Sunshine City Sài Gòn tọa lạc là một trong những khu vực tập trung nhiều người giàu. Khi khu đô thị Phú Mỹ Hưng đi vào hoạt động đã góp phần thay đổi diện mạo quận 7.

Phối cảnh Sunshine City Sài Gòn bên sông Cả Cấm.

Trong buổi làm việc với UBND quận 7 hồi tháng 4/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm, chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong mong muốn đưa quận 7 trở thành đô thị kiểu mẫu.Trong thời gian tới, quận 7 sẽ đón thêm một loạt dự án lớn như nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Kênh Tẻ 2 và tuyến Metro Bến Thành - Hiệp Phước. Quận 7 còn kết nối với hai tuyến cao tốc liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP HCM - Trung Lương.

Hệ thống giao thông được nâng cấp giúp khu vực trở thành đầu mối giao thông kết nối đa chiều, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu dân cư hiện đại.

"Giống như các thị trấn, khu biệt thự dành cho người giàu trên thế giới, Sunshine City Sài Gòn sẽ phát triển trở thành biểu tượng sống cao cấp của TP HCM", đại diện chủ đầu tư Sunshine Group nói.

Thành Dương