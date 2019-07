Sau 10 tháng thi công, dự án hoàn thành phần thô giai đoạn hai, quy mô ba tháp căn hộ và khu thương mại, bàn giao vào tháng 3/2020.

Ngày 28/7, liên doanh chủ đầu tư VSIP, Tập đoàn Sembcorp và MC Development Asia (thành viên Mitsubishi Nhật Bản) đã tổ chức lễ cất nóc giai đoạn hai của dự án The Habitat tại Bình Dương. Công trình do PTW (Australia) thiết kế.

Dự án khởi công xây dựng vào tháng 10/2018. Sau gần 10 tháng, chủ đầu tư đã hoàn thành phần thô giai đoạn hai của dự án đúng tiến độ, bắt đầu sang giai đoạn xây tô, hoàn thiện. Dự kiến, dự án sẽ bàn giao đúng hạn vào tháng 3/2020.

Đại diện chủ đầu tư cùng các đối tác phát triển dự án tại lễ cất nóc dự án đã hoàn thiện phần thô đúng tiến độ, bắt đầu bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Với quy mô ba tòa tháp căn hộ và khu thương mại, dự án sẽ cung cấp nơi an cư cho các nhà đầu tư nước ngoài, chủ doanh nghiệp, chuyên gia... đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, đáp ứng nhu cầu sở hữu bất động sản đi kèm chuỗi tiện ích đẳng cấp.

Giai đoạn một của The Habitat Bình Dương gồm hai toà tháp bàn giao vào tháng 3/2017 với 100% căn hộ đã có cư dân vào ở. Đa số cư dân là các chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại VSIP cũng như khu vực lân cận, tạo thành cộng đồng đa văn hoá, dân trí cao.

Tiếp nối thành công của giai đoạn một cũng như tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu an cư, The Habitat ra mắt giai đoạn II với 460 căn hộ và sàn thương mại với những tiện ích cao cấp. Có thể kể đến vườn cảnh quan và tiện ích trên không, hồ bơi 25m, sân BBQ, phòng gym, sảnh và thang máy trang bị thẻ từ công nghệ cao trong khu dân cư an ninh khép kín... tạo môi trường sống thoái mái, hiện đại và văn minh.

Đến nay, chủ đầu tư ghi nhận 100% căn hộ đã có chủ. Mục tiêu kiến tạo lối sống xanh yên bình giữa khu vực sầm uất tiện nghi mà chủ đầu tư hướng tới đã bắt đúng "gu", tạo sức hút với cư dân phân khúc trung cao và các nhà đầu tư dài hạn.

Cũng trong lễ cất nóc, liên doanh chủ đầu tư đã công bố thông tin giai đoạn hai của dự án tiếp tục đạt chứng nhận công trình xanh EDGE. Đây là hệ thống chứng nhận công trình xanh dành cho các thị trường mới nổi của IFC, thành viên World Bank Group.

Theo đó, The Habitat đã đạt 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với công trình thông thường. Ba tòa tháp căn hộ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của tiêu chuẩn EDGE, với các thiết bị che nắng bên ngoài và lợp cách nhiệt để giữ cho các căn hộ mát mẻ bên trong. Tất cả căn hộ đều tối ưu ánh sáng tự nhiên, có khả năng điều chỉnh linh hoạt và tiết kiệm năng lượng. Hóa đơn điện, nước của các cư dân tương lai nhờ thế cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Thêm vào đó, chỉ vài bước chân ra khỏi căn hộ, cư dân có thể tận hưởng khoảng không gian xanh mở thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên và thoải mái sử dụng các tiện ích chung trong tòa nhà.

Đại diện chủ đầu tư đón nhận chứng nhận công trình xanh EDGE từ đại diện IFC (World Bank).

Trước đó vào năm 2017, giai đoạn một của dự án đã được vinh danh "Dự án khu căn hộ phân khúc trung cấp tốt nhất" tại giải thưởng bất động sản Việt Nam của tập đoàn Property Guru, một trong những giải thưởng danh giá và uy tín tại châu Á.

Dự án căn hộ cao cấp The Habitat toạ lạc tại số 8 đại lộ Hữu Nghị, Thuận An, Bình Dương, mặt tiền VSIP I, với quy mô tổng thể gồm 11 tòa tháp. Giai đoạn ba với 6 tòa tháp sau cùng của dự án dự kiến ra mắt thị trường trong thời gian tới với thiết kế sang trọng, hiện đại, tích hợp đa tiện ích. Trong đó có sảnh chờ 5 sao, trường mẫu giáo, phòng khám, phòng yoga và khu tập thể dục ngoài trời, vườn mê cung, khu mua sắm, hồ bơi vô cực, thác nước phong cách Singapore...

Minh Anh