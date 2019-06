Dự án Happy One được Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân phát triển theo mô hình khu căn hộ biệt lập ứng dụng công nghệ hiện đại.

Ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh

Theo đại diện Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân, mô hình khu căn hộ, nhà phố biệt lập (khu compound) được ưa chuộng tại nhiều quốc gia phát triển. Xây dựng trong khuôn viên khép kín với những lối ra vào bảo vệ nghiêm ngặt, những dự án này đảm bảo an ninh đồng thời tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh và đồng điệu về phong cách sống.

"Các dự án biệt lập thường trang bị đầy đủ tiện ích ngay trong nội khu nên cư dân hoàn toàn có thể thoải mái sinh hoạt và thư giãn ngay tại nhà mà không cần phải di chuyển quá xa", đại diện Vạn Xuân nhận xét.

Bình Dương hiện có đến hơn 45.000 chuyên gia đang làm việc, chủ yếu tập trung ở Thủ Dầu Một, tạo nên nhu cầu nhà ở lớn. Nhóm khách này yêu cầu cao về an ninh do đặc thù thời gian làm việc linh hoạt, thường xuyên vắng nhà.

Nắm bắt nhu cầu này, Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân đã triển khai khu căn hộ biệt lập Happy One. Bên cạnh hệ thống nhân sự bảo vệ, lễ tân 24/24, dự án còn ứng dụng nền tảng công nghệ trong việc giám sát nội khu, đưa hiệu quả an ninh đạt đến mức tối đa. Cư dân và khách vãng lai được cấp quyền truy cập bằng thẻ từ tại cổng, camera bố trí dày đặc dọc khu rào bao quanh dự án và ở tất cả các khu vực công cộng. Dữ liệu camera lưu giữ bởi hệ thống kiểm soát tổng giúp giảm thiểu những nguy cơ về người và tài sản có thể xảy ra. Khu căn hộ còn trang bị Wi-Fi miễn phí cho cư dân dễ dàng truy cập Internet.

Ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân cho biết điểm khó là vừa phải đảm bảo an ninh nhưng tránh tạo cảm giác ngột ngạt, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

"Vì vậy, chúng tôi đã hợp tác với Anabuki - đơn vị quản lý căn hộ Nhật Bản để tư vấn và vận hành nhằm mang lại một không gian sống thực sự chất lượng", ông Hoạt chia sẻ.

Đa tiện ích

Happy One có mức giá từ 999 triệu đồng một căn, diện tích đa dạng từ 39-69m2. Tọa lạc ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một, từ đây dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng, giao thông tiện lợi, là lựa chọn hợp lý cho các chuyên gia và các vợ chồng trẻ hiện đại.

Đường chạy bộ đa năng giúp rèn luyện sức khỏe.

Với thiết kế hiện đại, tối ưu, Happy One sở hữu hệ thống 39 tiện ích nội khu phong phú và ngập tràn không gian xanh dành cho mọi lứa tuổi như đường chạy bộ đa năng, hồ bơi tràn bờ, công viên trung tâm... Nổi bật là chuỗi tiện ích trên cao tại quảng trường chân mây mang đến những giây phút thư giãn cho cư dân.

Khu căn hộ "tất cả trong một" Happy One giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống trong thế giới riêng, không lo lắng các vấn đề an toàn cho trẻ em. Nơi đây còn tạo không gian cho mọi người giao lưu và gặp gỡ lẫn nhau, tạo nên tính cộng đồng bền vững.

Hồ bơi tràn bờ ngay trong lòng dự án là nơi thư giãn cho chủ nhân căn hộ Happy One.

Happy One do tổng thầu Takco thi công, áp dụng tiêu chuẩn bàn giao toàn bộ nội thất theo tiêu chuẩn cao cấp, giúp khách hàng không phải phát sinh quá nhiều chi phí khi dọn vào ở.

Ngoài ra ngân hàng BIDV mang lại những giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng, giúp họ dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước. Dự án do DKRS và Vạn Xuân Land phân phố, được chủ đầu tư lựa chọn kỹ càng nhằm đảm bảo khách hàng tiếp cận thông tin chính xác, hạn chế những rủi ro.

"Các tiêu chuẩn cao cấp cùng mức giá hợp lý mang đến giải pháp nhà ở thiết thực cho nhóm khách hàng có thu nhập trung bình khá. Chúng tôi kỳ vọng cư dân thực sự hài lòng khi lựa chọn chốn an cư từ tiền tích lũy quý giá của họ", ông Hoạt nhấn mạnh.

