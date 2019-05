Sự kiện chào bán dự án được các đơn vị phân phối tổ chức ngày 26/5 tại khu đô thị Dương Nội Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội.

Tham gia sự kiện, khách hàng có thể hữu sản phẩm đến từ tiểu khu An Phú Shop-villa và An Vượng Villa với nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn. Cụ thể, chủ đầu tư dành tặng 5 khách hàng đặt cọc thành công đầu tiên cơ hội trúng thưởng 150 triệu đồng mỗi căn.

Đối với dự án An Vượng Villa, khi đặt cọc, khách hàng may mắn có thể hưởng ưu đãi lên đến 1,4 tỷ đồng. Còn tại An Phú Shop-villa, khách hàng sẽ nhận mức ưu đãi lên đến 310 triệu đồng nếu thực hiện đặt cọc thành công.

Tiểu khu An Vượng Villa và An Phú shop villa trong tổng khu đô thị Dương Nội.

Với tổng diện tích quy hoạch 197ha, khu đô thị Dương Nội phát triển nhiều tiểu khu như An Phú Shop-villa, An Khang Villa, An Vượng Villa, Anland Premium, Anland Complex... Mỗi khu vực xây dựng theo nhiều lối kiến trúc khác nhau nhưng cùng có một điểm chung đó là sự kết hợp hài hòa không gian sống xanh trong lành và tiện nghi.

Trong đó, biệt thự An Phú Shop-villa có diện tích mỗi căn từ 161- 202m2, gồm 3 tầng, thiết kế hiện đại với 2 tầng trên để phục vụ sinh hoạt, tầng một dùng để kinh doanh. Các căn đều thiết kế có lối đi riêng, tách biệt không gian kinh doanh tại tầng một với không gian sinh hoạt.

"Chủ nhân của An Phú Shop-villa có thể vừa tận hưởng cuộc sống tiện nghi, vừa có nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Nằm trên trục đường mặt cắt ngang 27m với mặt tiền rộng thoáng 9m2, An Phú Shop-villa thích hợp với nhiều lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, siêu thị...", chủ đầu tư chia sẻ.

Biệt thự An Vượng Villa được chủ đầu tư xây dựng theo lối kiến trúc trúc hiện đại thân thiện với thiên nhiên. Diện tích các căn từ 157-394m2 gồm 3 tầng phù hợp cho nhu cầu ở hoặc kinh doanh.

Tọa lạc trong khu đô thị Dương Nội cả hai dự án An Vượng Villa và An Phú Shop-villa đều hưởng lợi từ quy hoạch giao thông đồng bộ. Cư dân dự án dễ dàng kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông quan trọng của Thủ đô như đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường Nguyễn Trãi, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông hay các tuyến quốc lộ 6A, Đại lộ Thăng Long... Khi tuyến mở rộng Lê Quang Đạo khai thông sẽ kết nối dự án với hàng loạt những đường lớn, tạo thành một mạng lưới giao thông linh hoạt.

Bên cạnh công trình nhà ở và khu thương mại, các tiện ích khác cũng phát triển đồng bộ đem lại sự tiện lợi cho cư dân như bệnh viện, trường học, công viên... Trong đó, công viên Thiên Văn Học rộng 12ha với hồ Bách Hợp Thủy sẽ là không gian sinh vui chơi xanh mát.

Ngoài ra, Aeon Mall Hà Đông sắp đi vào vận hành sẽ bổ sung một lương khách lớn cho hoạt động kinh doanh tại dự án. "An Phú Shop-villa và An Vượng Villa thuộc khu đô thị mở nên cơ hội kinh doanh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bởi nguồn khách hàng không chỉ ở trong dự án mà còn cả ở các khu vực lân cận", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Thành Dương