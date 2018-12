Theo đại diện từ Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), hoạt động kinh doanh của ngân hàng đang ổn định và có những tiến triển đáng ghi nhận. Trong đó lượng khách hàng hiện hữu được duy trì; lượng khách hàng mới tăng xấp xỉ một triệu và tập trung chủ yếu vào phân khúc khách hàng cá nhân, SMEs.

"Công tác thu hồi nợ có vấn đề đạt kết quả tích cực; thu nhập dịch vụ ổn định; quản lý và kiểm soát chi phí hoạt động tốt", vị này cho biết.

Tính đến hết tháng 10, tỷ lệ thanh khoản của DongA Bank vẫn được duy trì ở mức cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, tỷ lệ dự trữ thanh khoản là 20,9% so với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 10%. Tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày đối với Việt Nam đồng là 71%, so với quy định là 50%. Đối với ngoại tệ là 73,9% so với quy định là 10%.

DongA Bank có kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2018.

Với mục tiêu quản trị theo hướng ổn định và bền vững, ban điều hành DongA Bank đã đề ra những chính sách, chiến lược hoạt động đảm bảo an toàn và từng bước đạt được những kết quả khả quan.

"Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn từ những yếu tố khách quan nhưng DongA Bank vẫn đạt kết quả kinh doanh ổn định, tích cực, đặc biệt là luôn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Trong năm 2018, DongA Bank đã triển khai hàng loạt chương trình mới mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng như: triển khai thành công gói cho vay ưu đãi 1.000 tỷ đồng; tra cứu số dư tài khoản miễn phí mọi thời điểm cho khách hàng có đăng ký dịch vụ và kết nối mạng Internet; tiếp tục tài trợ vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn có DongA Bank trú đóng.

Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi, liên kết hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nổi bật hơn hết là việc nghiên cứu, triển khai và áp dụng chính thức giải pháp xác thực chủ thẻ khi giao dịch tại máy ATM trong khung giờ từ 23-5h nhằm đảm bảo an toàn tài khoản cho khách hàng...

Thương hiệu DongA Bank cũng nhận đánh giá cao từ các tổ chức trong nước và quốc tế qua các giải thưởng mà DongA Bank đã được vinh danh như: giải thưởng về hoạt động thanh toán quốc tế xuất sắc, giải thưởng xuất sắc về dịch vụ chuyển tiền kiều hối năm 2018...

Bảo An