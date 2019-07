Dự án phát triển theo hướng "Thành phố công viên thông minh", tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, xây dựng cuộc sống an toàn, văn minh.

Dự án Vinhomes Grand Park - Thành phố công viên vừa ra mắt thị trường TP HCM thu hút gần 4.000 khách hàng, nhà đầu tư tham dự.

Tại sự kiện, đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần Đông Tây Land có nhiều giao dịch thành công. "Gần 500 căn đã bán chỉ trong ngày ra mắt đầu tiên. Chúng tôi dự kiến khi cụm căn hộ các khu S3 và S5 giới thiệu trong vài ngày sắp tới mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng", đại diện Đông Tây Land cho biết.

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land.

Cũng tại sự kiện ra mắt, ban tổ chức dành tặng nhiều phần quà may mắn cho các khách hàng đã đồng hành cùng Đông Tây Land trong suốt thời gian qua.

Là một trong những khách hàng có mặt tại sự kiện từ rất sớm, anh Hưng (TP HCM) cho biết đã chờ rất lâu để mua căn hộ Vinhomes Grand Park, quận 9.

"Chủ đầu tư giới thiệu Vinhomes Grand Park là thành thành phố thông minh với nhiều ứng dụng công nghệ. Mong là dự án sẽ mang đến cho tôi và gia đình nhỏ trải nghiệm mới mẻ, một cuộc sống được đảm bảo an toàn và thuận tiện", anh Hưng nói.

Hơn 4.000 khách hàng tham dự sự kiện.

Vinhomes Grand Park là sản phẩm bất động sản thuộc Công ty Cổ Phần Vinhomes, Đông Tây Land làm đại lý phân phối chiến lược. Dự án định hướng trở thành "Thành phố công viên thông minh", cùng quy hoạch như một đại đô thị an toàn, văn minh và hiện đại cho người dân Việt Nam.

Chủ đầu tư áp dụng những công nghệ tiên tiến vào việc vận hành và quản lý đô thị, cư dân tại Vinhomes Grand Park. Qua đó, cư dân có thể yên tâm trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi, đầy đủ và gần gũi thiên nhiên. Bên cạnh đó, dự án cũng đưa ra nhiều lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt ở các phương án tài chính.

"Phân khu The Rainbow có giá bán hấp dẫn nhất trong 4 phân khu cùng nhiều chính sách ưu đãi như khách hàng chỉ phải thanh toán 15% giá trị, ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70%, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc18 tháng. Mức phí quản lý hàng tháng cũng chỉ 8.000 đồng một m2", đại diện đơn vị phát triển cho biết.

Với chính sách bán hàng linh hoạt, tiện ích phong phú, Đông Tây Land kỳ vọng căn hộ dự án sẽ là tổ ấm tương lai cho những khách hàng trẻ năng động, yêu thích cuộc sống hiện đại.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn bán hàng thuộc Đông Tây Land.

Đông Tây Land từng phát triển nhiều dự án mang thương hiệu Vinhomes trong đó đáng kể có Vinhomes Central Park với số lượng bán ra 10.000 căn hộ trong vòng 1,5 năm, hay phân phối độc quyền The Landmark 81, The Villas, The Victoria.

Thành Dương