Tài sản choáng ngợp của tỷ phú Donald Trump / Vì sao Donald Trump lỗ gần 1 tỷ USD mà vẫn giàu?

Ông Donald Trump - người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ - luôn cho rằng mình có hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, Forbes cho rằng tài sản của ông chỉ đáng giá 3,7 tỷ USD. Dù vậy, sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm sau, ông vẫn sẽ là một trong những Tổng thống giàu có nhất mọi thời đại.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Donald Trump đã có nhiều thương vụ đầu tư bất động sản thành công trên thị trường Manhattan hồi thập niên 80, trước khi chuyển sang marketing bản thân. Ông mua các cuộc thi sắc đẹp, đội bóng đá, chương trình truyền hình và hãng thời trang. Và với mọi khoản đầu tư, ông đều lồng thương hiệu của mình vào - ngông cuồng, ầm ỹ, mang tính giải trí. Các nhà quảng cáo thích điều này. Donald Trump đã gây dựng tài sản chỉ đơn giản bằng việc ông tên là Donald Trump.

Tài sản của gia đình Trump

Cha của ông - Frederick Christ "Fred" Trump kiếm được khối tài sản lớn nhờ xây và bán nhà cho lính Mỹ cùng gia đình của họ trong Đại chiến Thế giới I. Cũng từ công ty bất động sản của cha, Donald Trump đã dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh. Năm 1971, ông tiếp quản quyền điều hành công ty cho thuê căn hộ của cha - Elizabeth Trump & Son. Sau đó, ông đổi tên thành The Trump Organization. Thời gian này, Trump chủ yếu kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các tòa nhà căn hộ lớn, ở khu vực sầm uất của New York.

Hình ảnh Trump thời trẻ bên chiếc Rolls Royce. Ảnh: RMAutobuzz

Năm 1980, Trump có dấu mốc quan trọng khi hợp tác với Holiday Inn. Hai bên đã xây một khu phức hợp khách sạn - sòng bài trị giá 250 triệu USD ở Atlantic City. Cuối cùng, Trump mua lại đối tác và đổi tên công trình thành Trump Plaza Hotel and Casino. Tiếp đó, ông mua bất động sản thứ 2 tại Atlantic City từ Hilton Hotels với giá 320 triệu USD. Sau khi chuỗi khách sạn này không có được giấy phép kinh doanh sòng bài, ông đổi tên nó thành Trump Castle.

Bước lùi của Trump

Khi mua một một tòa nhà căn hộ và một khách sạn ở Manhattan, kế hoạch của Trump về một tòa tháp căn hộ lớn tại khu vực này đã bị chính sách kiểm soát cho thuê của thành phố ngăn cản. Năm 1985, Trump muốn xây một khu phức hợp 88 triệu USD ở West Side tại Manhattan, có tên Television City. Tuy nhiên, sự phản đối của người dân và quá trình lấy giấy phép dài dằng dặc khiến Trump lại phải bỏ kế hoạch này.

Năm 1990, khi cơn sốt bất động sản thập niên 80 dần hạ nhiệt, rất nhiều khoản đầu tư dựa vào tiền đi vay của Trump mất giá, khiến ngân sách công ty thêm nặng gánh.

Trump phá sản

Đến đầu những năm 90, đà chiến thắng của Trump bị hãm lại. Kinh tế Mỹ chậm dần, khiến nguồn thu của Trump giảm sút. Ông bắt đầu gặp khó trong việc trả lãi. Trump Organization và các công ty con nợ 9 tỷ USD. Nợ cá nhân của Trump là 975 triệu USD.

Để tránh vỡ nợ, Trump gặp 4 chủ nợ lớn khi đó - Citibank, Bankers Trust, Chase Manhattan Bank và Manufacturers Hanover Trust. Các nhà băng đều lo ngại nếu tịch thu tài sản của Trump, họ sẽ mất số tiền khổng lồ. Cuối cùng, Trump thuyết phục được các ngân hàng cho vay thêm 65 triệu USD để nuôi công ty, đồng thời gia hạn nợ 5 năm. Trump cũng phải bán bớt tài sản, như hãng hàng không, du thuyền, cổ phiếu để trả một phần nợ.

Sòng bài Trump Taj Mahal ở Atlantic City.

Đầu thập niên 90, các công ty của ông liên tục gặp khó. Năm 1991 và 1992, hai trong số các casino của Trump ở Atlantic City nộp đơn phá sản. Ông đã phải nhượng lại nửa cổ phần trong Trump Taj Mahal cho các chủ nợ trái phiếu để đổi lấy gia hạn nợ với lãi suất thấp. Sau đó, ông cũng phải nhập 3 casino tại Atlantic City làm một, lấy tên Trump Entertainment Resorts.

Sự trở lại của Donald Trump

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm 1995. Năm đó, Trump thành lập Trump Hotels and Casino Resorts, đồng thời làm IPO cho công ty này, thu về khoản lời 290 triệu USD từ số cổ phiếu đang nắm giữ.

Bên cạnh đó, một trong những tài sản đầu tư ban đầu của ông - Grand Hyatt cũng rất thành công. Ông đã bán lại cổ phần trong này cho Hyatt với giá 140 triệu USD.

Năm 1995, ông còn cho biết đã chi 1 triệu USD mua tòa nhà Bank of Manhattan Trust. Ngày nay, tòa nhà này có tên Trump Building, được Forbes định giá 530 triệu USD.

Trump thừa kế

Cha ông qua đời năm 1999 với tài sản ước tính 250 - 300 triệu USD, theo New York Times. Dù con số thừa kế chính xác chưa từng được công bố, NYT cho rằng ông Fred Trump đã chia cho các con mỗi người 20 triệu USD sau thuế. Năm 2003, Donald và các anh chị em còn bán một phần bất động sản của cha để thu về khoảng 500 triệu USD. Ngoài khoản thừa kế, Fred Trump còn giúp con trai rất nhiều trong sự nghiệp kinh doanh. Đó là các khoản cho vay, quyền tiếp cận các quỹ đầu tư và mạng lưới quan hệ cả kinh tế lẫn chính trị.

Kiếm hàng trăm triệu USD từ 'The Apprentice' (Người tập sự)

Các phiên bản của The Apprentice đã giúp Donald Trump kiếm lời lớn. Ảnh: AFP

Chương trình truyền hình thực tế có tên The Apprentice lên sóng năm 2004 và ngay lập tức đưa giúp danh tiếng của Trump tăng vọt. Mỗi mùa, hơn 10 thí sinh sẽ cạnh tranh giành một vị trí lãnh đạo trong một trong các công ty của Trump. Trong một thông báo công bố tại chiến dịch tranh cử, chương trình này cùng phiên bản mới Ngôi sao tập sự đã giúp ông thu về 214 triệu USD.

Thương hiệu Trump

Rất nhiều bất động sản mang tên Trump không thực sự do ông sở hữu. Trump Organization nổi tiếng với hoạt động nhượng quyền. Theo đó, các hãng bất động sản sẽ trả phí để được dùng thương hiệu và logo Trump cho tòa nhà của mình. Ông cho biết các thương vụ nhượng quyền của mình có giá hơn 3,3 tỷ USD. Trong khi đó, Forbes cho rằng con số này chỉ là 253 triệu USD.

Ngoài bất động sản, Trump còn nhượng quyền tên mình cho nhiều loại sản phẩm khác, từ thời trang, nước hoa đến nội thất. Chỉ riêng năm 2014, ông đã kiếm về 3,25 triệu USD từ các sản phẩm tiêu dùng. Ông còn kiếm tới hàng trăm nghìn USD mỗi lần phát biểu và tham gia các hội thảo.

Trump viết sách

Dù nổi tiếng nhờ bất động sản và các chương trình truyền hình, tên tuổi của ông đã lên một tầm cao mới khi ra mắt cuốn sách đầu tiên năm 1987 - The Art of the Deal (Nghệ thuật Đàm phán). Nó là cuốn sách bán chạy nhất 51 tuần liên tiếp và bán được hơn 1 triệu bản cho đến nay.

Trong các tài liệu tranh cử, Trump cho biết tiền bản quyền cuốn sách này là 50.000 - 100.000 USD năm 2015. Năm ngoái, ông cũng ra mắt cuốn "Crippled America: How to Make America Great Again" (Làm thế nào để nước Mỹ hùng mạnh trở lại).

Dù đế chế của Trump ngày nay trải dài trên nhiều lĩnh vực, bất động sản và các thương vụ mua bán vẫn là chủ chốt. Trump Organization sở hữu hàng trăm căn hộ và văn phòng với nguồn thu ổn định. Theo Forbes, The Trump Hotel Collection và nhượng quyền bất động sản mang về 128 triệu USD năm 2014 cho ông.

Donald Trump đã gây dựng một đế chế chủ yếu dựa vào cái tên của mình. Dựa vào những khoản vay lớn, ông đã xây nhiều khách sạn, chung cư và casino xa xỉ, được coi là biểu tượng của sự xa hoa thập niên 90.

Các công ty của Trump đã 4 lần đối mặt với phá sản. Lần gần đây nhất là năm 2009. Dù vậy, các sản phẩm mang thương hiệu của Trump vẫn rất nổi tiếng và giúp ông giữ vị trí trong top 400 người giàu nhất nước Mỹ hàng chục năm nay.

Hà Thu (theo Forbes/Investopedia)