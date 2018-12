Số phận các công ty của Donald Trump khi ông làm tổng thống / Donald Trump thành tỷ phú như thế nào

Nhờ nhiều năm thực hiện các thương vụ béo bở, ông đã có khối tài sản 3,7 tỷ USD, theo Forbes. Trump Organization đóng vai trò điều khiển hoạt động các công ty khác, và cũng là nguồn tài sản lớn nhất cho Trump.

Trong một bản công bố thông tin cá nhân khi tranh cử, ông liệt kê mình làm chủ tịch, người được ủy thác, giám đốc và cổ đông của hơn 530 thực thể. Gần một nửa số đó có chữ Trump trong tên công ty. Thương hiệu cá nhân đã mang lại cho ông số tài sản khổng lồ với nhiều thương vụ hấp dẫn. Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng thành công.

1. Bất động sản

Donald Trump rất nổi tiếng trong giới bất động sản toàn cầu và đã bán nhiều tòa nhà đắt giá nhất nước Mỹ. Các tài sản mà Trump Organization sở hữu rải rác khắp Virginia, Illinois, Florida, New Jersey, Nevada, California, New York, Connecticut và Hawaii. Trong đó, New York đóng góp phần lớn, với những công trình cao và đắt đỏ bậc nhất. Ngoài ra, công ty còn có nhiều bất động sản tại Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Panama, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ và Uruguay.

Trump Organization cũng có quyền lợi tài chính trong một số bất động sản thuộc danh mục đầu tư của quỹ Vornado Realty Trust. Ví dụ như tháp 555 California Street ở San Francisco và 1290 Avenue of the Americas ở New York City

2. Khách sạn

Khách sạn của Donald Trump tại Chicago. Ảnh: 10best

Trump Organization sở hữu nhiều khách sạn, và cũng nhượng quyền thương hiệu Trump cho rất nhiều công trình tương tự trên thế giới. Các khách sạn của Trump có mặt khắp Illinois, Nevada, Florida, New York và Hawaii. Trên thế giới, chúng xuất hiện ở Ireland, Panama, Canada và nhiều nơi khác cũng đang xây dựng.

Một trong những khách sạn chủ chốt của họ là Trump International Hotel & Tower ở Chicago. Trump International Hotel & Tower Waikiki Beach Walk cũng là nằm trong nhóm khách sạn siêu xa xỉ đầu tiên ở Hawaii với 462 phòng.

3. Sân golf

Trong nhiều năm, Trump Organization đã bổ sung vào danh mục của mình hàng loạt sân golf trên thế giới. Tính đến tháng 8 năm nay, con số này đã lên tới 17 sân. Trong đó có Trump Turnberry ở Scotland (tên cũ là Turnberry Golf Club), từng tổ chức các giải hàng đầu như PGA, LPGA và Senior PGA Tour. Trump Organization cũng đang xây thêm 2 sân golf mới ở Dubai.

4. Casino

Trump Organization có cổ phần trong Trump Entertainment Resorts. Công ty này trước đây có tên Trump Hotels and Casino Resorts và giờ thuộc sở hữu của Icahn Enterprises L.P.

Trump Hotels and Casino Resorts là công ty hình thành sau sự sáp nhập của 3 sòng bài Trump Plaza, Trump’s Castle và Trump Taj Mahal. Sau khi làm IPO, giá cổ phiếu công ty này tăng vọt hồi thập niên 90. Đến năm 1996, vốn hóa của họ đã vượt 1 tỷ USD, giúp 41% cổ phần của Trump trong này có giá 400 triệu USD.

Tuy nhiên, Trump Entertainment Resorts ngày nay chỉ còn sở hữu Trump Taj Mahal. Những năm gần đây, họ cũng nhiều lần gặp vấn đề về nợ nần và tài chính, đã phá sản trong các năm 1991, 2004, 2009 và 2014.

5. Người mẫu

Donald Trump đã bán Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chỉ vài ngày sau khi mua lại hoàn toàn. Ảnh: LATimes

Trump Model Management là công ty quản lý người mẫu do Trump thành lập. Công ty này là sự mở rộng khá tự nhiên của Trump, sau khi lấn sân sang các cuộc thi sắc đẹp.

Trump từng sở hữu 100% Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe Organization) năm 1996. Miss Universe Organization tổ chức ba cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng là Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi teen Mỹ.

Ông bán nửa cổ phần cho NBCU khi kênh này bắt đầu phát sóng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ năm 2003. Tháng 9/2015, chỉ vài ngày sau khi sở hữu hoàn toàn Miss Universe Organization, ông lại bán nó cho công ty marketing và đào tạo tài năng WME/IMG.

6. Nước hoa

Trump Success eau de toilette spray là sản phẩm nước hoa nam, được bán tại chuỗi trung tâm thương mại Macy’s. Thương hiệu này ra mắt vào tháng 3/2012 và là sản phẩm hợp tác giữa hãng nước hoa Five Star Fragrance Company và Trump Organization.

7. Một số công ty khác

Ngoài việc làm Chủ tịch Trump Organization và nhà sáng lập Trump Entertainment Resorts, ông còn sở hữu rất nhiều công ty ít tên tuổi khác.

Sentient Jets, LLC (Trump Jets LLC)

Công ty này làm việc với một nhóm công ty điều hành chuyên cơ độc lập dành cho khách thượng lưu, để cung cấp các chuyến bay theo yêu cầu của khách hàng. Mô hình hoạt động của họ là với một tấm thẻ chuyên cơ, khách có thể mua thời gian bay theo giờ. Dịch vụ này dành cho người siêu giàu và không đòi hỏi họ sở hữu máy bay riêng.

Trump Productions, LLC

Đây là công ty sản xuất các chương trình TV tại Mỹ, thành lập bởi Trump năm 2004. Họ điều hành mảng giải trí của Trump Organization, với các chương trình như The Apprentice, The Celebrity Apprentice, The Ultimate Merger và Pageant Place.

The Trump Entrepreneur Initiative

Trump Entrepreneur Initiative (trước đây là Trump University) đào tạo về bất động sản, quản lý tài sản, khởi nghiệp,… Họ không cấp bằng, là một trong những công ty ít tên tuổi nhất của Trump và dính phải rất nhiều scandal.

Năm 2013, công ty này bị kiện vì hoạt động kinh doanh trái phép. Giới chức tư pháp New York đã buộc họ trả 40 triệu USD vì cam kết sai với các học viên.

Trump Ice

Trump Ice là công ty nước đóng chai của Donald Trump. Sản phẩm được phân phối bởi Mountain Spring Water. Tuy nhiên, website công ty này hiện không còn, và sản phẩm cũng không được bán tại các cửa hàng nữa.

Hà Thu (theo Quarzt/Investopedia)